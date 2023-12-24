Выборы президента США: криптокомпании выделили $78 млн на кандидатов, поддерживающих биткоин

Coinbase , Ripple , Circle, Kraken и другие представители биткоин -рынка выделили в общей сложности $78 млн в поддержку комитета политических действий Fairshake, выступающего за прокриптовалютных кандидатов в президенты США. Об этом пишет ForkLog.

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Среди других бенефициаров организации:

Andreessen Horowitz (a16z);

ARK Invest;

CEO Coinbase Брайан Армстронг;

Blockchain Capital;

Jump Crypto;

Lightspark;

Messari;

Multicoin Capital;

Paradigm;

Ripple;

основатели Gemini братья Винклвоссы.

Ripple возглавит сбор средств

CEO Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что его компания намерена «возглавить усилия вместе с другими лидерами отрасли» по поддержке кандидатов, лоббирующих регулирование цифровых активов.

«США не могут позволить себе и дальше оставаться на втором плане на мировой арене. Чрезмерное регулирование (особенно со стороны SEC) активно двигает юрисдикцию в неправильном направлении, а другие страны в полной мере пользуются отсутствием лидерства Соединенных Штатов», — добавил он.

По мнению Гарлингхауса, отрасли необходимо поощрять инициативы, способствующие «прозрачности, инновациям и подходу, ориентированному на соблюдение требований».

Какие кандидаты поддерживают криптовалюты

Согласно Politico, Fairshake поддержал 13 кандидатов в президенты и уже потратил $1,2 млн на телевизионные рекламные кампании. Во всех промороликах упоминается, что политики работают над привлечением рабочих мест будущего и созданием следующего поколения интернета.

Напомним, в ноябре участник предвыборной гонки от Республиканской партии Вивек Рамасавами презентовал концепцию Three Freedoms of Crypto, которая будет «гарантировать яркое будущее криптовалюты и экономическую свободу американцам».

Ранее он раскритиковал цифровой доллар и главу Минфина США Джанет Йеллен за продвижение CBDC.

Позже другой кандидат в президенты Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший назвал биткоин ответом на угрозу государственной цифровой валюте.

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