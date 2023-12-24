Coinbase, Ripple, Circle,Kraken и другие представители биткоин-рынка выделили в общей сложности $78 млн в поддержку комитета политических действий Fairshake, выступающего за прокриптовалютных кандидатов в президенты США. Об этом пишет ForkLog.
Выборы президента США: криптокомпании выделили $78 млн на кандидатов, поддерживающих биткоин
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Среди других бенефициаров организации:
- Andreessen Horowitz (a16z);
- ARK Invest;
- CEO Coinbase Брайан Армстронг;
- Blockchain Capital;
- Jump Crypto;
- Lightspark;
- Messari;
- Multicoin Capital;
- Paradigm;
- Ripple;
- основатели Gemini братья Винклвоссы.
Ripple возглавит сбор средств
CEO Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что его компания намерена «возглавить усилия вместе с другими лидерами отрасли» по поддержке кандидатов, лоббирующих регулирование цифровых активов.
«США не могут позволить себе и дальше оставаться на втором плане на мировой арене. Чрезмерное регулирование (особенно со стороны SEC) активно двигает юрисдикцию в неправильном направлении, а другие страны в полной мере пользуются отсутствием лидерства Соединенных Штатов», — добавил он.
По мнению Гарлингхауса, отрасли необходимо поощрять инициативы, способствующие «прозрачности, инновациям и подходу, ориентированному на соблюдение требований».
Какие кандидаты поддерживают криптовалюты
Согласно Politico, Fairshake поддержал 13 кандидатов в президенты и уже потратил $1,2 млн на телевизионные рекламные кампании. Во всех промороликах упоминается, что политики работают над привлечением рабочих мест будущего и созданием следующего поколения интернета.
Напомним, в ноябре участник предвыборной гонки от Республиканской партии Вивек Рамасавами презентовал концепцию Three Freedoms of Crypto, которая будет «гарантировать яркое будущее криптовалюты и экономическую свободу американцам».
Ранее он раскритиковал цифровой доллар и главу Минфина США Джанет Йеллен за продвижение CBDC.
Позже другой кандидат в президенты Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший назвал биткоин ответом на угрозу государственной цифровой валюте.
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