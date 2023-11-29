Кандидат в президенты США Кеннеди подверг резкой критике создание государственной криптовалюты

Один из кандидатов на пост президента США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший, считает, что создание CBDC — цифровой валюты центробанка будет ограничивать свободы граждан. Об этом пишет ForkLog.

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Заявление Кеннеди о цифровой валюте

Кеннеди считает, что никто не контролирующий биткоин является «элегантным решением» для трансакционных свобод, а создание цифровой валюты центробанка может позволить правительству отслеживать каждый аспект расходов граждан.

«У нас есть свобода выражения взглядов, но если правительство будет закрывать банковские счета без предъявления обвинения в совершении преступления, у них будет абсолютная власть превратить население в рабов», — заявил Кеннеди.

Он отметил, что технология CBDC привлекает технократов и тоталитаристов, позволяя банкам зарабатывать дополнительные комиссии на переводах.

Предыстория

Ранее политик назвал биткоин альтернативой традиционной финансовой системе и раскритиковал американских регуляторов за «войну против криптовалют», приведшую к банковскому кризису в стране.

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В октябре он заявил о намерении защитить биткоин в случае избрания президентом, назвав его валютой свободы.

Член семьи Кеннеди

Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший является племянником 45-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. В октябре он решил баллотироваться в президенты как независимый кандидат, а прежде выдвигался от партии демократов.

Напомним, что выборы президента США пройдут в 2024 году.