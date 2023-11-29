Кандидат в президенты США Кеннеди подверг резкой критике создание государственной криптовалюты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 ноября 2023, 14:45 Читати українською

Кандидат в президенты США Кеннеди подверг резкой критике создание государственной криптовалюты

Один из кандидатов на пост президента США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший, считает, что создание CBDC — цифровой валюты центробанка будет ограничивать свободы граждан. Об этом пишет ForkLog.

Один из кандидатов на пост президента США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший, считает, что создание CBDC — цифровой валюты центробанка будет ограничивать свободы граждан.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Заявление Кеннеди о цифровой валюте

Кеннеди считает, что никто не контролирующий биткоин является «элегантным решением» для трансакционных свобод, а создание цифровой валюты центробанка может позволить правительству отслеживать каждый аспект расходов граждан.

«У нас есть свобода выражения взглядов, но если правительство будет закрывать банковские счета без предъявления обвинения в совершении преступления, у них будет абсолютная власть превратить население в рабов», — заявил Кеннеди.

Он отметил, что технология CBDC привлекает технократов и тоталитаристов, позволяя банкам зарабатывать дополнительные комиссии на переводах.

Предыстория

Ранее политик назвал биткоин альтернативой традиционной финансовой системе и раскритиковал американских регуляторов за «войну против криптовалют», приведшую к банковскому кризису в стране.

Читайте также: Президентом Аргентины стал сторонник биткоина Хавьер Милей

В октябре он заявил о намерении защитить биткоин в случае избрания президентом, назвав его валютой свободы.

Член семьи Кеннеди

Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший является племянником 45-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. В октябре он решил баллотироваться в президенты как независимый кандидат, а прежде выдвигался от партии демократов.

Напомним, что выборы президента США пройдут в 2024 году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+14
Kharakternyk
Kharakternyk
29 ноября 2023, 14:47
#
Молодець. Якщо щиро так вважає.
+
+15
1112VFRFH
1112VFRFH
29 ноября 2023, 15:42
#
А нам імпонує пристойна українська від Характерника!
+
0
Игорь Осипов
Игорь Осипов
29 ноября 2023, 16:57
#
А еще он говорит очень интересные вещи про войну
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами