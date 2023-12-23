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23 декабря 2023, 11:03 Читати українською

В Украине не будет выходных на Рождество и Новый год: как будут работать банки

Из-за войны в Украине не будет выходных на Рождество и Новый год, но частные компании могут самостоятельно решать, как им работать. Нацбанк, в свою очередь, определил график работы банков на новогодние праздники 2024 года.

Из-за войны в Украине не будет выходных на Рождество и Новый год, но частные компании могут самостоятельно решать, как им работать.

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Как будет работать банковская система

Как отмечает пресс-служба НБУ, Система электронных платежей (СЭП) работает в круглосуточном режиме 24/7/365 с датой текущего календарного дня. Такой режим сохранится и в период завершения 2023 и в начале 2024 года.

В то же время, НБУ учел обращение казначейской службы об установлении ограничения на работу СЭП в связи с завершением отчетного года.

Соответственно НБУ установил, что:

  • В пятницу, 29 декабря 2023 года, СЭП продолжает работать 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и Укрэксимбанк производятся до 16:00;
  • В субботу и воскресенье, 30, 31 декабря 2023 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается;
  • В понедельник, 1 января 2024 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

Кроме того, на праздники регулятор рекомендует банкам заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными разными номиналами.

Рождество и Новый год

Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.

В то же время частный бизнес может устанавливать рабочий график на эти дни по своему усмотрению.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
mlp711141
mlp711141
23 декабря 2023, 11:08
#
А я и не праздную. Смысла нет, тем более что веду трезвый образ жизни.
+
+15
Olek7
Olek7
23 декабря 2023, 11:30
#
Свята потрібні людині і я святкую, не дивлячись на те що веду тверезий спосіб життя, бо не пов’язую святкування з алкогольними напоями.
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
23 декабря 2023, 11:58
#
А я наввпаки пяниця, зроблю собі свято, не буду пити,да і без ялинки якось сумно…
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