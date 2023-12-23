За минувшие сутки 22 декабря потери российской федерации в войне против Украины составили более тысячи солдат, 17 танков, 3 самолета. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери россии в Украине за сутки: тысяча окупантов, 17 танков, 3 самолета
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Общие боевые потери противника
- личного состава — около 352390 (+1040) человек
- танков — 5854 (+17)
- боевых бронированных машин — 10871 (+28) ед
- артиллерийских систем — 8286 (+36) ед
- РСЗО — 932 (+0) ед
- средства ПВО — 611 (+0) ед
- самолетов — 327 (+3) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6384 (+19)
- крылатые ракеты — 1613 (+0)
- корабли /катера — 22 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед
- специальная техника — 1223 (+6)
Напомним, что вчера Вооруженные силы Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Официально российская сторона столь серьезных потерь не подтверждала, но военные паблики и профильные телеграмм-каналы пишут, что сбитие действительно произошло и выжить удалось не всем. По информации одного из них, это было неподалеку от Крынок на левобережье Херсона, где у украинцев есть плацдарм, пишет BBC.
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Источник: Минфин
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танков — 5854