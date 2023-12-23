Потери россии в Украине за сутки: тысяча окупантов, 17 танков, 3 самолета

За минувшие сутки 22 декабря потери российской федерации в войне против Украины составили более тысячи солдат, 17 танков, 3 самолета. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.23 ориентировочно составили:

личного состава — около 352390 (+1040) человек

танков — 5854 (+17)

боевых бронированных машин — 10871 (+28) ед

артиллерийских систем — 8286 (+36) ед

РСЗО — 932 (+0) ед

средства ПВО — 611 (+0) ед

самолетов — 327 (+3) ед

вертолетов — 324 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6384 (+19)

крылатые ракеты — 1613 (+0)

корабли /катера — 22 (+0) ед

подлодки — 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед

специальная техника — 1223 (+6)

Напомним, что вчера Вооруженные силы Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Официально российская сторона столь серьезных потерь не подтверждала, но военные паблики и профильные телеграмм-каналы пишут, что сбитие действительно произошло и выжить удалось не всем. По информации одного из них, это было неподалеку от Крынок на левобережье Херсона, где у украинцев есть плацдарм, пишет BBC.

Читайте также: Президент подписал закон о страховании инвестиций от военных рисков