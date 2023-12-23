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23 декабря 2023, 9:04 Читати українською

Потери россии в Украине за сутки: тысяча окупантов, 17 танков, 3 самолета

За минувшие сутки 22 декабря потери российской федерации в войне против Украины составили более тысячи солдат, 17 танков, 3 самолета. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки 22 декабря потери российской федерации в войне против Украины составили более тысячи солдат, 17 танков, 3 самолета.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 352390 (+1040) человек
  • танков — 5854 (+17)
  • боевых бронированных машин — 10871 (+28) ед
  • артиллерийских систем — 8286 (+36) ед
  • РСЗО — 932 (+0) ед
  • средства ПВО — 611 (+0) ед
  • самолетов — 327 (+3) ед
  • вертолетов — 324 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 6384 (+19)
  • крылатые ракеты — 1613 (+0)
  • корабли /катера — 22 (+0) ед
  • подлодки — 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед
  • специальная техника — 1223 (+6)

Напомним, что вчера Вооруженные силы Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Официально российская сторона столь серьезных потерь не подтверждала, но военные паблики и профильные телеграмм-каналы пишут, что сбитие действительно произошло и выжить удалось не всем. По информации одного из них, это было неподалеку от Крынок на левобережье Херсона, где у украинцев есть плацдарм, пишет BBC.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Tido oss
Tido oss
23 декабря 2023, 10:40
#
По имеющимся сведениям, к началу полномасштабного вторжения в российские войска было около 3 тысяч танков в строю. Если быть точнее, то говорится о 2 927


танков — 5854
+
+11
Kharakternyk
Kharakternyk
23 декабря 2023, 11:21
#
На  *** -марафоні ще не такої лапші можуть навішати.
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