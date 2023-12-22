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22 декабря 2023, 19:01 Читати українською

Президент подписал закон о страховании инвестиций от военных рисков

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105 о страховании инвестиций от военных рисков через экспортно-кредитное агентство. Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105 о страховании инвестиций от военных рисков через экспортно-кредитное агентство.

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Документ вносит изменения в Закон Украины «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», в частности, устраняет пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Закон предусматривает защиту украинских экспортеров от риска финансовых потерь, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимые для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

В случае принятия документов и утверждения необходимых нормативных актов Кабмином и Нацбанком, украинский инвестор сможет обратиться непосредственно в ЭКА, в один из сотрудничающих с ЭКА банков или страховую компанию и оформить соответствующее страхование. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

Напомним, что ранее «Минфин» писал о том, что Рада приняла данный законопроект.

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Источник: Минфин
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