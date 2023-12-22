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22 декабря 2023, 13:52 Читати українською

Три банка имеют проблемы с капиталом, один из них государственный — НБУ

По результатам оценки устойчивости банков три могут полностью потерять капитал в течение трех лет. Об этом пишет Нацбанк в своем отчете о финансовой стабильности за декабрь.

По результатам оценки устойчивости банков три могут полностью потерять капитал в течение трех лет.

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К 5 банкам были предъявлены повышенные требования

Регулятор оценил устойчивость 20 крупнейших банков, имеющих вместе более 90% чистых активов сектора в Украине. Нацбанк выставил повышенные требования по капитализации 5 банкам и 2 банка их уже выполнили.

«Еще трем банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет», — заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова во время презентации отчета.

Названия этих банков Рожкова не сообщила, но полный отчет по тестированию должен быть опубликован НБУ в первом квартале 2024 года. В то же время, директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Первин Дадашова признала, что в этой тройке есть государственный банк.

Рожкова также сообщила, что следующее стресс-тестирование банковской системы намечено на 2025 год.

Также отмечается, что в текущем году оценку устойчивости проводили только по базовому макроэкономическому, но консервативному сценарию: предполагалась реализация кредитного риска и снижение процентной маржи.

Как проводят тестирование

Регулятор начал проводить тестирование банков с 2018 года, в ходе такой проверки чиновники пытаются выяснить устойчивость подопечных к финансово-экономическому кризису. В сценарии проверки закладываются различные критические сценарии (каждый раз утверждаются новые критерии), и проверяется, выдержит ли банк испытание таким потрясением.

Если инспекторы НБУ заключают, что запаса прочности у банка может не хватить для устойчивости во время кризиса, он требует от акционеров увеличить капитал структуры — вложить в него больше собственных средств. Но если собственники отказываются это сделать по какой-либо причине (не хотят или не могут по финансовой несостоятельности), то Нацбанк может лишить банк лицензии.

По данным «Минфина», рейтинг устойчивости среди украинских банков по результатам 3 квартала 2023 года возглавляет Укрсибббанк, на втором и третьем местах — Креди Агриколь и Райффайзен Банк.

Рейтинг устойчивости банков по итогам 3 квартала 2023 г

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
При участии:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+29
jakiro
jakiro
22 декабря 2023, 15:17
#
Райф — це небезпечна контора. Воно з росією взаємодіє. Блочить коли вкладаєш свої гроші понад ефемермних лімітів у 400к.
Такі ніби святі і правильні, а за фейковою вивіскою ой які скелети в шафі.
З рештою зі скрипом, але якось можна взаємодіяти.
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0
SergioBrescia
SergioBrescia
22 декабря 2023, 16:16
#
Так так, дуже строьомна контора. відкрив у них термінал у смартфоні, почав крипту виводити, заблокували за 2 дні. пішов у Моно — а ті навіть не глянули на документи і одразу відмовили. тепер не знаю де мити крипту.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 декабря 2023, 15:22
#
Главное чтобы у членов правления этих гос банков не было проблем с зарплатой. Ну, а если надо так на сайте «LinkedIn» соискателей на такую должность (член правления банка) ну просто очень много.
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0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
22 декабря 2023, 16:04
#
Один из проблемных банков скорее всего КомИнБанк.
Его вроде как штрафовали на 135 млн грн в этом или прошлом году.
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