Три банка имеют проблемы с капиталом, один из них государственный — НБУ

По результатам оценки устойчивости банков три могут полностью потерять капитал в течение трех лет. Об этом пишет Нацбанк в своем отчете о финансовой стабильности за декабрь.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

К 5 банкам были предъявлены повышенные требования

Регулятор оценил устойчивость 20 крупнейших банков, имеющих вместе более 90% чистых активов сектора в Украине. Нацбанк выставил повышенные требования по капитализации 5 банкам и 2 банка их уже выполнили.

«Еще трем банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет», — заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова во время презентации отчета.

Названия этих банков Рожкова не сообщила, но полный отчет по тестированию должен быть опубликован НБУ в первом квартале 2024 года. В то же время, директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Первин Дадашова признала, что в этой тройке есть государственный банк.

Рожкова также сообщила, что следующее стресс-тестирование банковской системы намечено на 2025 год.

Также отмечается, что в текущем году оценку устойчивости проводили только по базовому макроэкономическому, но консервативному сценарию: предполагалась реализация кредитного риска и снижение процентной маржи.

Как проводят тестирование

Регулятор начал проводить тестирование банков с 2018 года, в ходе такой проверки чиновники пытаются выяснить устойчивость подопечных к финансово-экономическому кризису. В сценарии проверки закладываются различные критические сценарии (каждый раз утверждаются новые критерии), и проверяется, выдержит ли банк испытание таким потрясением.

Если инспекторы НБУ заключают, что запаса прочности у банка может не хватить для устойчивости во время кризиса, он требует от акционеров увеличить капитал структуры — вложить в него больше собственных средств. Но если собственники отказываются это сделать по какой-либо причине (не хотят или не могут по финансовой несостоятельности), то Нацбанк может лишить банк лицензии.

По данным «Минфина», рейтинг устойчивости среди украинских банков по результатам 3 квартала 2023 года возглавляет Укрсибббанк, на втором и третьем местах — Креди Агриколь и Райффайзен Банк.