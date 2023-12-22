В Украине с 1 января 2024 изменятся суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром.
С нового года в Украине увеличится пенсионный сбор при первой регистрации авто
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Размер сбора зависит от суммы прожиточного минимума, который с 1 января составляет 3 028 грн.
Сбор оплачивается в размере в зависимости от стоимости легкового автомобиля.
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Итак, с 1 января 2024 года украинским автомобилистам придется платить:
- 3% — если стоимость легкового автомобиля не превышает или равна 499 620 грн;
- 4% — если стоимость легкового авто больше 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн;
- 5% — если стоимость авто составляет более 878 120 грн.
Источник: Минфин
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