Официальный курс валют НБУ: Доллар подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины установил на 22 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,5964 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 22 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,28 грн.

К закрытию межбанка курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро подорожало на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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