Минфин - Курсы валют Украины

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21 декабря 2023, 19:01 Читати українською

В НБУ объяснили падение курса гривны

Ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук, передает Интерфакс-Украина.

Ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.
Фото: flickr.com

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«В декабре чистый спрос на иностранную валюту продолжил расти и, реагируя на эту ситуацию, мы начали продавать больше на рынке. В то же время и в соответствии с декларируемыми принципами мы начали разрешать курс, во-первых, ослабляться, а затем с определенным временем еще с увеличением этого спроса начали разрешать ему больше ослабляться», — сказал Николайчук.

Он отметил, что до этого, во второй половине октября — первой половине ноября, ситуация на валютном рынке была благоприятной. Объемы чистого спроса на иностранную валюту были минимальными за последние несколько месяцев, что позволяло укрепляться курсу гривны.

Однако эта ситуация начала меняться со второй половины ноября, и в декабре чистый спрос продолжил расти. Реагируя на это, Нацбанк увеличивал продажу валюты на рынке, в то же время позволяя курсу ослабляться вместе с увеличением спроса, добавил замглавы НБУ.

«Опять же, эта ситуация является для нас абсолютно нормальной, мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответствующей ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны, мы сглаживаем эти колебания, в то же время даем возможность выступать корректирующим механизмом и для валютного рынка, и для макроэкономических процессов», — отметил Николайчук.

Напомним

Национальный банк установил на 21 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,5516 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 23 копейки.

Ранее замглавы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по монетарной политике заявил, что падение курса гривны связано с сезонными факторами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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+86
Игорь УА
Игорь УА
21 декабря 2023, 19:28
#
«Він зауважив, що до цього, у другій половині жовтня — першій половині листопада, ситуація на валютному ринку була сприятливою. Обсяги чистого попиту на іноземну валюту були мінімальними за останні кілька місяців, що дозволяло курсу гривні зміцнюватися.»

Якесь трошки тупориле пояснення. Чого ж ви тоді в жовтні-листопаді продовжували продавати валюту по 800−1000 млн кожен тиждень, а не відкуповували в резерви.
Візьміть краще мене в Заступники Голови НБУ, я хоть не буду таку нісенітницю нести.
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+14
82845392
82845392
21 декабря 2023, 19:39
#
Потому что клоуны. В начале ноября, когда спрос точно так же стабильно и существенно превышал предложение, у них «ситуація на валютному ринку була сприятливою».
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
21 декабря 2023, 19:52
#
Які резрви, пропозиція на ринку валюти невелика, продає в основному нацбанк, питання яким бачить курс нацбанк в січні, скоріш за все-39
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
21 декабря 2023, 19:57
#
А 42 коли буде? Бо люди в 2022 скупились по 42 и не можуть вийти зі збитків
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mphet26
mphet26
21 декабря 2023, 21:27
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В 2022 году не было курса 42 за доллар,
до июля легко по 32 покупалось, а с июля по 37 любая барсетка могла предложить
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uxui
uxui
21 декабря 2023, 19:39
#
Смысл объяснять, процесс запущен. Лучше объяснить, как исправить девальвацию. Или потом после Зе придет новый президент и отпустит курс как в Аргентине?
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Игорь УА
Игорь УА
21 декабря 2023, 21:27
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Да, хочу как в Аргентине. Ввести USD вместо национальной валюты. Как все упростится, никаких обменников, никаких межбанков, никто не мониторит какой сегодня курс… :)
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BatonUA
BatonUA
21 декабря 2023, 20:26
#
Чому виросла валюта — ніхто не питав. Питали чому долар опускали до 36
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0
uxui
uxui
21 декабря 2023, 21:21
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Сегодня отскок на 2 копейки, завтра взлет +20 коп, и мы на уровне 38 на МБ к концу этой недели
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