В НБУ объяснили падение курса гривны

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«В декабре чистый спрос на иностранную валюту продолжил расти и, реагируя на эту ситуацию, мы начали продавать больше на рынке. В то же время и в соответствии с декларируемыми принципами мы начали разрешать курс, во-первых, ослабляться, а затем с определенным временем еще с увеличением этого спроса начали разрешать ему больше ослабляться», — сказал Николайчук.

Он отметил, что до этого, во второй половине октября — первой половине ноября, ситуация на валютном рынке была благоприятной. Объемы чистого спроса на иностранную валюту были минимальными за последние несколько месяцев, что позволяло укрепляться курсу гривны.

Однако эта ситуация начала меняться со второй половины ноября, и в декабре чистый спрос продолжил расти. Реагируя на это, Нацбанк увеличивал продажу валюты на рынке, в то же время позволяя курсу ослабляться вместе с увеличением спроса, добавил замглавы НБУ.

«Опять же, эта ситуация является для нас абсолютно нормальной, мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответствующей ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны, мы сглаживаем эти колебания, в то же время даем возможность выступать корректирующим механизмом и для валютного рынка, и для макроэкономических процессов», — отметил Николайчук.

Напомним

Национальный банк установил на 21 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,5516 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 23 копейки.

Ранее замглавы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по монетарной политике заявил, что падение курса гривны связано с сезонными факторами.