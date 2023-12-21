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21 декабря 2023, 18:06 Читати українською

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Входящая в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти Ангола объявила о выходе из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство ANGOP.

Входящая в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти Ангола объявила о выходе из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
Фото: wikipedia.org

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Причина такого решения

Отмечается, что решение Анголы связано с инициативой ОПЕК+, в рамках которой был снижен целевой показатель добычи нефти в Анголе до 1,11 млн баррелей в сутки.

Офис министра нефти Анголы в ответ заявил, что направил ноту протеста ОПЕК в связи с этим решением.

Страна объявила, что не удовлетворена своей квотой на 2024 год и не планирует ее соблюдать.

Ангола, считающаяся одним из крупнейших производителей нефти и газа в Африке, входила в ОПЕК с 2007 года.

ОПЕК

ОПЕК была создана в 1960 году нефтедобывающими странами. Цель — контроль над мировыми ценами на нефть.

В состав ОПЕК входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Эквадор.

ОПЕК+

Однако в 2016 году на фоне резкого падения цен на нефть к инициативам ОПЕК по контролю цен на нефть решили присоединиться еще 10 стран — Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Так сформировался новый формат — ОПЕК+.

Источник: Минфин
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