Входящая в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти Ангола объявила о выходе из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство ANGOP.
Ангола объявила о выходе из ОПЕК
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Причина такого решения
Отмечается, что решение Анголы связано с инициативой ОПЕК+, в рамках которой был снижен целевой показатель добычи нефти в Анголе до 1,11 млн баррелей в сутки.
Офис министра нефти Анголы в ответ заявил, что направил ноту протеста ОПЕК в связи с этим решением.
Страна объявила, что не удовлетворена своей квотой на 2024 год и не планирует ее соблюдать.
Ангола, считающаяся одним из крупнейших производителей нефти и газа в Африке, входила в ОПЕК с 2007 года.
ОПЕК
ОПЕК была создана в 1960 году нефтедобывающими странами. Цель — контроль над мировыми ценами на нефть.
В состав ОПЕК входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Эквадор.
ОПЕК+
Однако в 2016 году на фоне резкого падения цен на нефть к инициативам ОПЕК по контролю цен на нефть решили присоединиться еще 10 стран — Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Так сформировался новый формат — ОПЕК+.
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