Работает механизм плана Б: Марченко рассказал о рисках финансирования в начале 2024 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о рисках финансирования государственного бюджета в январе-феврале 2024 года. Для покрытия бюджетных расходов министерство планирует активизацию внутренних ресурсов. Об этом он сообщил , выступая на обзоре макроэкономических прогнозов на 2024 год от Центра экономической стратегии, передает Интерфакс-Украина.

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«Риски у нас есть в январе-феврале. К сожалению, в январе-феврале решений, принятых партнерами, недостаточно (для финансирования потребностей бюджета на этот период — ред.), чтобы мы самостоятельно могли справиться. Поэтому у нас работает механизм плана Б», — сказал Марченко.

«Мы будем максимально приближать те ресурсы, которые мы можем приблизить, к январю-февралю», — добавил он.

Среди таких мер министр финансов назвал авансовую уплату дивидендов госкомпаний, а также увеличение объема заимствований на внутреннем рынке.

Ситуация не критична

«Ситуация не критическая, но есть понимание того, что в этот период нам нужно максимально полагаться на внутренний ресурс», — заявил глава Минфина.

При этом он отметил, что министерство работает в кооперации с Национальным банком.

Он также отметил, что потенциальным риском на следующий год является риск увеличивать расходы госбюджета на 2025 год. По его словам, Украина предусмотрела в законе о госбюджете на следующий год максимум, который мог выделить на сектор обороны и безопасности.

«Если не будет особенностей, то ситуация под контролем, и мы можем все профинансировать. Но самую большую неопределенность нам формирует сектор безопасности и обороны. Мы не можем знать заранее, в какой момент там чего-нибудь не хватит. Слишком много вопросов по эффективности использования средств именно по этому направлению», — сказал Марченко.

Напомним

Сегодня, 21 декабря, Украина получила 1,5 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС. Таким образом, общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро.

Ранее «Минфин» писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине в объеме 50 млрд евро от ЕС.

После завершения встречи лидеров Е С Орбан сообщил, что вето наложено на помощь Украине и что страны-члены ЕС вернутся к этому вопросу в следующем году на новом саммите.

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

«У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот мегапакет. И это сигнал, который мы хотим прислать Украине», — заявил он.