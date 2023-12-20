В Германии хотят впервые конфисковать российские активы на 720 млн евро

Германия может конфисковать замороженные российские активы в 720 млн евро . Это может стать первым подобным прецедентом в стране, ранее активы только замораживали. Об этом пишет Spiegel.

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Федеральный прокурор Германии Петер Франк подал в суд ходатайство о конфискации этих замороженных российских активов. Речь идет о деньгах Национального расчетного депозитария Московской биржи. Эти активы были заморожены летом 2022 года.

Основанием для конфискации активов стала попытка российских собственников перевести средства на другой счет сразу после включения активов в санкционный список. Трансфер был заблокирован. В Германии считают, что это попытка обойти санкции и за это можно наказать россиян.

Германия с самого начала применения санкций испытывала большие трудности даже с отслеживанием российских денег. Даже после создания специальной рабочей группы это осталось проблемой, потому что реальные владельцы элитной недвижимости, яхт и автомобилей прячутся за сложными схемами.

Ранее «Минфин» писал о том, что страны G7, Евросоюза и Австралия в 2022 году заморозили активы центробанка россии на 260 млрд евро .

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