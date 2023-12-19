Евросоюз опубликовал 12-й пакет санкций. В него, в частности, впервые включили возможность конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний, говорится в постановлении
ЕС в 12-м пакете санкций впервые ввел механизм конфискации замороженных активов
Евросоюз опубликовал 12-й пакет санкций. В него, в частности, впервые включили возможность конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний, говорится в постановлении
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Кроме того, новый пакет санкций расширяет критерии включения в санкционные списки, распространяя их на «физические или юридические лица, организации или структуры, ставшие бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над организациями, основанными в россии, которые ранее находились в собственности или под контролем ЕС».
Также, как сообщалось ранее, новые ограничения включают запрет на поставки российских алмазов и ювелирных изделий, он будет постепенно вводиться с 1 января.
Помимо этого, 12-й пакет санкций ограничивает импорт из россии изделий из алюминия и сжиженного пропана.
Читайте: ЕС утвердил 12 пакет экономических санкций против россии
Что еще вошло в новый пакет санкций:
-
ЕС включил туда 61 человека и 86 компаний и организаций. В том числе санкции введены против главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, председателя мосгордумы Алексея Шапошникова, сына Дмитрия Медведева Ильи Медведева, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, российской журналистки и радиоведущей Анны Шафран и руководителя государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.
-
Под санкции также попал телеканал «Царьград». Он «материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», следует из документа.
-
Среди юридических лиц, на которые распространяется новый пакет санкций, числится группа Альфа-Страхование; ряд предприятий ВПК, среди которых Челябинский тракторный завод и Тульский оружейный завод; частные военные компании «Редут», «Конвой», «Царские волки», «РСБ-Групп»; организации в сфере IT, в частности, НИИ программного обеспечения и компании, зарегистрированные в специальных экономических зонах; росфинмониторинг.
Напомним
ЕС утвердил 12-й пакет санкций против россии в понедельник, 18 декабря. После публикации в официальном журнале ЕС документ вступил в силу.
Комментарии