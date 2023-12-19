ЕС в 12-м пакете санкций впервые ввел механизм конфискации замороженных активов

Также, как сообщалось ранее, новые ограничения включают запрет на поставки российских алмазов и ювелирных изделий, он будет постепенно вводиться с 1 января.

Помимо этого, 12-й пакет санкций ограничивает импорт из россии изделий из алюминия и сжиженного пропана.

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