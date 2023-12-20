Страны G7, Евросоюза и Австралия в 2022 году заморозили активы центробанка россии на 260 млрд евро, следует из документа Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times.
СМИ назвали стоимость замороженных в G7, ЕС и Австралии активов россии
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Что известно
Активы на 210 млрд евро заблокировал ЕС, они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах, отмечает газета.
Подавляющее большинство из заблокированных в ЕС активов, на сумму около 191 млрд евро, находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.
На втором месте Франция, которая заблокировала активы на 19 млрд евро, следует из данных национального минфина.
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Доля остальные стран значительно меньше — например, замороженные в Германии активы оцениваются примерно в 210 млн евро, сообщили источники газеты.
Напомним
Еврокомиссия утвердила план использования доходов от замороженных российских активов. Средства пойдут на восстановление Украины, но детали пока не разглашаются. Предложения комиссии будут переданы Европейскому совету для изучения и принятия дальнейшего решения.
Еврокомиссия решила, что эти доходы следует использовать для помощи в восстановлении Украины. Но это долгосрочная цель, добавил собеседник журналистов, а сейчас Еврокомиссия сосредоточилась на том, чтобы выделить доходы от росактивов и «обезопасить» их.
По данным Financial Times, Евросоюз намерен привлечь 15 миллиардов евро из замороженных активов россии для предоставления финансовой помощи Украине.
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