СМИ назвали стоимость замороженных в G7, ЕС и Австралии активов россии

Страны G7, Евросоюза и Австралия в 2022 году заморозили активы центробанка россии на 260 млрд евро , следует из документа Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times.

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Что известно

Активы на 210 млрд евро заблокировал ЕС, они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах, отмечает газета.

Подавляющее большинство из заблокированных в ЕС активов, на сумму около 191 млрд евро, находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

На втором месте Франция, которая заблокировала активы на 19 млрд евро, следует из данных национального минфина.

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