70% украинцев в Польше останется на Рождество в этой стране — исследование

Более двух третей граждан Украины в Польше (70%) останется в этой стране на Рождество. Об этом говорится в исследовании Мигранты — Рождество в Польше, проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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Для большинства украинцев дорога домой невозможна или значительно усложнена из-за полномасштабной войны. Половина украинцев (48%) будут праздновать Рождество с семьей и родственниками, также находящимися в Польше.

Только 13% украинцев планируют уехать домой на Рождество. Только 2% будут отмечать праздники и дома, и в Польше.

Более половины украинцев (54%) собираются отмечать ближайшие праздники по григорианскому или новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря. Только каждый десятый респондент (10%) планирует празднование 7 января по юлианскому календарю. Почти каждый четвёртый иммигрант (23%) намерен праздновать Рождество и в декабре, и в январе.

Празднование Рождества 25 декабря или 7 января

Почти половина украинцев (48%) будет праздновать Рождество в Польше, потому что их семьи и родственники находятся в этой стране. Также на решение остаться за границей во время праздников влияет опасность, связанная с полномасштабной войной в Украине, и сложный путь домой (соответственно 39% и 30%). Еще 35% украинцев будут работать во время рождественских праздников в Польше.

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Треть опрошенных проведет Рождество в Польше с родственниками, также находящимися в этой стране. Еще 11% - со знакомыми поляками и 17% - со знакомыми земляками. Каждый пятый будет звонить по телефону или общаться онлайн с близкими, которые не живут в Польше. Каждый десятый проведет праздники в одиночестве.

Планы по проведению Рождества

Если говорить о мигрантах всех национальностей, живущих и работающих в Польше, более чем каждый четвертый иностранец (28%) проведет Рождество в Польше со своей семьей, которая останется в нашей стране. Следует подчеркнуть, что в декабре 2020 года только 12% иммигрантов заявили о праздновании праздников в Польше с семьей. В свою очередь 12% респондентов намерены праздновать с польскими друзьями и знакомыми.

Для 28% опрошенных украинцев — это первое Рождество, которое они будут праздновать в Польше. Более трети (35%) во второй раз будут находиться в Польше во время рождественских праздников, 18% — в третий и почти каждый пятый украинец (19%), уже более трех раз находился в Польше в рождественский период.

Эмоции и чувства в рождественский период

В контексте эмоций, испытываемых иностранцами в предрождественский период, особое значение имеет надежда, которую указали почти половина респондентов (43%). Каждый четвертый иммигрант (25%) чувствует себя оптимистично. Опрошенные иностранцы все равно указывали на радость (22%), любовь (22%) и мир (21%). Стоит отметить, что 23% иностранцев признались, что скучают в рождественский период, а 16% испытывают тревогу.

Опрос

Опрос «Мигранты — Рождество в Польше» провели 30 ноября — 11 декабря 2023 г. Миграционная платформа EWL, Фонд поддержки мигрантов на рынке труда EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета.

В исследовании приняли участие 506 граждан Украины, Белоруссии, россии, Грузии, Армении, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Боснии и Герцеговины, работающих или обучающихся в Польше. 419 опрошенных составляли граждане Украины.