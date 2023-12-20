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20 декабря 2023, 10:04 Читати українською

Эквадор может запустить у себя аналог «Дии»

Эквадор начинает изучать возможности «Дии» для запуска у себя аналогичного приложения, Минцифры ведет переговоры еще с четырьмя странами. Об этом во время Diia Summit заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, пишет Forbes.

Эквадор начинает изучать возможности «Дии» для запуска у себя аналогичного приложения, Минцифры ведет переговоры еще с четырьмя странами.
Фото: glavcom.ua

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Что известно

Эквадор начинает этап discovery для внедрения приложения «Дия», еще четыре страны перешли от этапа исследования к началу реализации проекта, заявил Федоров.

Украина вела переговоры с Колумбией и Занзибаром по поводу запуска приложения, рассказал Федоров в кулуарах форума.

Сроки запуска приложений в этих странах министр называть не стал, сославшись на юридические обязательства.

Он добавил, что аналог «Дии» в Эстонии еще находится на этапе бета-тестирования. «Это уже зависит от властей Эстонии, когда они запустят это приложение публично», — отметил министр.

Читайте: В Эстонии появилось своя «Дия» (презентация)

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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