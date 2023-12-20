Официальный курс валют: НБУ понизил курс гривны на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 20 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,3205 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 20 декабря установил официальный курс евро на уровне 40,92 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 38 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже.

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