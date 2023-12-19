Национальный банк Украины установил на 19 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,1924 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 17 копеек.
Официальный курс валют НБУ: Гривна упала до нового рекорда
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Валютный рынок
НБУ на 19 декабря установил официальный курс евро на уровне 40,59 грн.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и продаже.
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Почему падает гривна
Ранее в НБУ заявили, что падение курса гривны связано с сезонными факторами. Как отметили в НБУ, еще до войны в конце года курс гривны несколько снижался, ведь спрос на валюту рос. Эта же ситуация наблюдается и сейчас.
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Истерика с курсом бакса нагнетается…