Официальный курс валют НБУ: Гривна упала до нового рекорда

Национальный банк Украины установил на 19 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,1924 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 17 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 19 декабря установил официальный курс евро на уровне 40,59 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и продаже.

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Почему падает гривна

Ранее в НБУ заявили, что падение курса гривны связано с сезонными факторами. Как отметили в НБУ, еще до войны в конце года курс гривны несколько снижался, ведь спрос на валюту рос. Эта же ситуация наблюдается и сейчас.

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