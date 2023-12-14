В Нацбанке объяснили, почему официальный курс доллара пересек отметку 37 гривен

Падение курса гривни связано с сезонными факторами. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий в ходе брифинга по монетарной политике.

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Он отметил, что еще до войны в конце года курс гривны несколько снижался, ведь спрос на валюту рос. Эта же ситуация наблюдается и сейчас.

«Увеличение спроса обусловило более активное участие НБУ на рынке. Если среднедневный показатель в ноябре был 112 млн грн, по состоянию на декабрь средний показатель 147 млн грн», — заявил Гелетий.

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Управляемая гибкость обменного курса

В НБУ также отметили, что адаптация к режиму управляемой гибкости обменного курса прошла успешно.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что валютный рынок остался устойчивым после введения нового курсового режима. Повышенный спрос на валюту наблюдался только в первые дни управляемой гибкости курса, а в дальнейшем баланс спроса и предложения валюты улучшился. Это сказалось и на уменьшении чистой продажи валюты НБУ.

В ноябре сальдо интервенций НБУ составило $2,5 млрд и было меньше, чем в предыдущие месяцы. НБУ ежедневно компенсировал структурный дефицит валюты, позволяя курсу гривны колебаться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления под влиянием изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке.

Пышный отметил, что новый курсовой режим заметно оживил работу межбанковского рынка, в частности, существенно вырос объем операций между банками без участия НБУ.

«Увеличение глубины валютного рынка важно для снижения его чувствительности к ситуативным факторам и повышения курсовой устойчивости», — отметил глава Нацбанка.

По его словам, усилилась связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. Отмена ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению способствовала дальнейшей минимизации разницы между курсом на наличном рынке и официальным курсом.

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Пышный также подчеркнул, что на рынке не происходит ничего неожиданного. Рынок должен двигаться в обе стороны.

«Национальный банк присутствует на рынке для того, чтобы соответствующим образом срезать те колебания, которые считает действительно опасными для курсовой устойчивости», — отметил ин.

По словам Пышного, нынешний курс валют — это курс при присутствии НБУ, но определяется балансом спроса и предложения.

Положительные результаты гибкости обменного курса

Глава НБУ назвал положительные результаты гибкости обменного курса, среди которых:

в три раза углубился валютный рынок без участия НБУ. Почти $90 млн среднедневные объемы;

существенно сузился спред между наличным курсом (серым курсом) и тем курсом, который определяется режимом управляемой гибкости.

«Все это элементы нашей стратегии валютной либерализации, результаты которой мы стремились достичь, чтобы дальше обеспечить динамику реализации самой стратегии», — подчеркнул Пышный.