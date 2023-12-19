Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с полуночи 20 декабря в «Дие» заработает услуга купли-продажи автомобилей. Об этом он заявил во время выступления на Diia Summit, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский анонсировал услугу купли и продажи авто в «Дие»
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«Можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера. И сегодня правительство представит это в деталях», — отметил он.
Как уточнил Зеленский, «Дия» позволяет иметь 14 цифровых документов в смартфоне и предлагает более 130 онлайн-сервисов. Портал и приложение охватывают 20 млн пользователей.
Что говорят в МВД
Как отметил министр внутренних дел, перерегистрация авто в «Дие» означает, что больше нет необходимости ездить в сервисные центры МВД для проверки документов и авто, заполнять бумаги, платить квитанции в конкретных банках, заранее записываться в электронную очередь, сообщает РБК-Украина.
«Скорость и отсутствие каких-либо бюрократических процессов — наш приоритет», — сказал Клименко.
Он обратил внимание, что воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает авто впервые за год, так что перекупы не смогут воспользоваться действием для своих «схем».
«Все что вам нужно — начать куплю/продажу в приложении, следовать подсказкам «Дии» и засвидетельствовать проект договора «Дия.подписью». Дальше все сделаем за вас, останется только договориться о передаче и получении средств», — добавил Клименко.
Напомним
«Минфин» писал, что «Дия» присоединилась к инициированной Еврокомиссией разработке EU Digital Wallet — цифрового кошелька для граждан Европейского Союза.
Комментарии - 15
А шо Украина на кого-то напала ?
«А шо Украина на кого-то напала ?»
:)
А обязательно на кого-то напасть, что бы анонсировать окончание войны ?
Перевернутая какая то логика
Вам же без разницы кто её окончил.
:)
Каким-то непотребством забивают баки…
Или Вы с какой страны?
Да еще хотят убрать категорию призывников «ограничено годен»
Женщин в Украине мобилизируют с 1 дня войны.
Ограничено годных в Украине не было, они назывались «непридатні в мирний час», т. е. с началом войны их мобилизируют как и остальных.
Вы с какой страны пишите?
Женщин в Украине мобилизируют с 1 дня войны.»
Вы что за чушь несете?
Сейчас Безуглая со своей кампашкой хочет ВСЕХ женщин от 25 до 60 лет сделать военнообязанными.
У нас что? С 1 ого дня войны ВСЕ женщины были военнообязанными?
Или вы намеренно «косите под неадеквата «и делаете вид, что не понимаете разницы?
Все «пригодные» стоящие на воинском подлежать мобилизации, категорию «ограниченно пригодный» также собираються убрать.