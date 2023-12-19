Зеленский анонсировал услугу купли и продажи авто в «Дие»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с полуночи 20 декабря в «Дие» заработает услуга купли-продажи автомобилей. Об этом он заявил во время выступления на Diia Summit, передает Интерфакс-Украина.

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«Можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера. И сегодня правительство представит это в деталях», — отметил он.

Как уточнил Зеленский, «Дия» позволяет иметь 14 цифровых документов в смартфоне и предлагает более 130 онлайн-сервисов. Портал и приложение охватывают 20 млн пользователей.

Что говорят в МВД

Как отметил министр внутренних дел, перерегистрация авто в «Дие» означает, что больше нет необходимости ездить в сервисные центры МВД для проверки документов и авто, заполнять бумаги, платить квитанции в конкретных банках, заранее записываться в электронную очередь, сообщает РБК-Украина.

«Скорость и отсутствие каких-либо бюрократических процессов — наш приоритет», — сказал Клименко.

Он обратил внимание, что воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает авто впервые за год, так что перекупы не смогут воспользоваться действием для своих «схем».

«Все что вам нужно — начать куплю/продажу в приложении, следовать подсказкам «Дии» и засвидетельствовать проект договора «Дия.подписью». Дальше все сделаем за вас, останется только договориться о передаче и получении средств», — добавил Клименко.

Напомним

«Минфин» писал, что «Дия» присоединилась к инициированной Еврокомиссией разработке EU Digital Wallet — цифрового кошелька для граждан Европейского Союза.