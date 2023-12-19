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19 декабря 2023, 16:24 Читати українською

Зеленский анонсировал услугу купли и продажи авто в «Дие»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с полуночи 20 декабря в «Дие» заработает услуга купли-продажи автомобилей. Об этом он заявил во время выступления на Diia Summit, передает Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с полуночи 20 декабря в «Дие» заработает услуга купли-продажи автомобилей.
Фото: slovoidilo.ua

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«Можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера. И сегодня правительство представит это в деталях», — отметил он.

Как уточнил Зеленский, «Дия» позволяет иметь 14 цифровых документов в смартфоне и предлагает более 130 онлайн-сервисов. Портал и приложение охватывают 20 млн пользователей.

Что говорят в МВД

Как отметил министр внутренних дел, перерегистрация авто в «Дие» означает, что больше нет необходимости ездить в сервисные центры МВД для проверки документов и авто, заполнять бумаги, платить квитанции в конкретных банках, заранее записываться в электронную очередь, сообщает РБК-Украина.

«Скорость и отсутствие каких-либо бюрократических процессов — наш приоритет», — сказал Клименко.

Он обратил внимание, что воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает авто впервые за год, так что перекупы не смогут воспользоваться действием для своих «схем».

«Все что вам нужно — начать куплю/продажу в приложении, следовать подсказкам «Дии» и засвидетельствовать проект договора «Дия.подписью». Дальше все сделаем за вас, останется только договориться о передаче и получении средств», — добавил Клименко.

Напомним

«Минфин» писал, что «Дия» присоединилась к инициированной Еврокомиссией разработке EU Digital Wallet — цифрового кошелька для граждан Европейского Союза.

Источник: Минфин
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Комментарии - 15

+
+60
Vadim531
Vadim531
19 декабря 2023, 16:26
#
Лучше б он анонсував окончание войны!
+
0
matroskin
matroskin
19 декабря 2023, 16:45
#
:)
А шо Украина на кого-то напала ?
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
19 декабря 2023, 17:18
#
«Лучше б он анонсував окончание войны!»

«А шо Украина на кого-то напала ?»

:)

А обязательно на кого-то напасть, что бы анонсировать окончание войны ?

Перевернутая какая то логика
+
0
matroskin
matroskin
19 декабря 2023, 17:40
#
А, ну я Вам анонсирую: окончание войны-завтра. Можете радоваться война окончена.
Вам же без разницы кто её окончил.
:)
+
+15
stas12345
stas12345
19 декабря 2023, 16:48
#
Так ни в одном документе официальном война не объявлена. Поэтому это всё фейки
+
+15
Klimo
Klimo
19 декабря 2023, 16:54
#
А рстаможка?! Уже +1 года кормять народа…
+
+15
Teide
Teide
19 декабря 2023, 17:05
#
Гроші і машини теж через «Дію» будуть передаватись? Реєстрація і продаж — це різні речі.
+
+15
innapcholko
innapcholko
19 декабря 2023, 17:26
#
А почему ЗЕ не анонсирует, что собираются мобилизировать женское население?

Каким-то непотребством забивают баки…
+
0
matroskin
matroskin
19 декабря 2023, 17:43
#
Как можно анонсировать 19/12/23 то что уже есть с 24/02/2022?
Или Вы с какой страны?
+
+15
innapcholko
innapcholko
19 декабря 2023, 18:23
#
Готовят кое-что новое, хотят всех женщин мобилизировать, а не только военно обязаных.
Да еще хотят убрать категорию призывников «ограничено годен»
+
0
matroskin
matroskin
19 декабря 2023, 18:44
#
Вы с какой страны пишите?
Женщин в Украине мобилизируют с 1 дня войны.
Ограничено годных в Украине не было, они назывались «непридатні в мирний час», т. е. с началом войны их мобилизируют как и остальных.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
19 декабря 2023, 19:03
#
«
Вы с какой страны пишите?
Женщин в Украине мобилизируют с 1 дня войны.»

Вы что за чушь несете?

Сейчас Безуглая со своей кампашкой хочет ВСЕХ женщин от 25 до 60 лет сделать военнообязанными.
У нас что? С 1 ого дня войны ВСЕ женщины были военнообязанными?

Или вы намеренно «косите под неадеквата «и делаете вид, что не понимаете разницы?
+
0
matroskin
matroskin
19 декабря 2023, 19:17
#
Вы определитесь что вы хотите донести, а то начали с мобилизации, а теперь рассказываете о том что хотят ставить на военский учет. Это разные вещи.
+
+15
innapcholko
innapcholko
19 декабря 2023, 19:19
#
Вы адекватный?
Все «пригодные» стоящие на воинском подлежать мобилизации, категорию «ограниченно пригодный» также собираються убрать.
+
0
innapcholko
innapcholko
19 декабря 2023, 19:27
#
Https://www.youtube.com/watch?v=7bbmd0DgSAw
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