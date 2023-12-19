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19 декабря 2023, 14:28 Читати українською

Hyundai продаст российский завод за $77 с правом обратного выкупа

Hyundai Motor планирует продать свой завод в россии за символические 7 тыс рублей ($77,67), сообщил представитель компании во вторник, 19 декабря, пишет Reuters. Таким образом, компания становится последней из мировых производителей автомобилей, которая лишается российских активов после начала войны в Украине.

Hyundai Motor планирует продать свой завод в россии за символические 7 тыс рублей ($77,67), сообщил представитель компании во вторник, 19 декабря, пишет Reuters.

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В отчете Hyundai Motor заявила, что за продажу завода, не работающего с марта 2022 года, компания понесет ущерб в размере $219,19 млн.

Компания сообщила, что пытается передать свои активы российской компании «Арт-Финанс» и включить в соглашение опцию обратного выкупа, добавив, что планирует завершить соглашение до 28 декабря.

Hyundai Motor идет по пути других крупных автопроизводителей, которые продали свои активы в россии за символическую плату и включили опции обратного выкупа, что позволяет им вернуться.

Напомним, что в мае Volkswagen продал свою долю в российских активах компании «Арт-Финанс».

К теме: Более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок

Источник: Минфин
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