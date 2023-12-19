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19 декабря 2023, 13:38 Читати українською

Более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок

По данным KSE Institute, на 17 декабря 2023 года более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок. Это около 20% от всех компаний, владевших или владеющих активами в россии. Об этом пишут на сайте института.

По данным KSE Institute, на 17 декабря 2023 года более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок.

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По оценкам KSE, стоимость сделок по продаже активов этих компаний может достигать $25 миллиардов. Однако, вероятно, реальная стоимость будет ниже, поскольку многие компании были проданы с существенным дисконтом.

Среди крупнейших сделок:

  • продажа российского бизнеса объявлений Avito ($2,4 млрд)
  • продажа доли (40%) компании Eni в арктическом газовом проекте «Роснефть» ($1,8 млрд)

Большинство компаний, покинувших российский рынок, были из стран Европы, США и Канады. Большинство покупателей (94%) были из россии, другие — из Китая, Турции и ОАЭ.

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В начале полномасштабного вторжения в Украину более 1500 иностранных компаний объявили о приостановлении или прекращении деятельности в россии. По состоянию на 17 декабря 2023 года 1232 компании свернули сделки в россии и заявили о намерении покинуть страну. В то же время 1573 фирмы пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.

Убытки западных компаний, вышедших из россии после начала вторжения в Украину, достигли, по меньшей мере, $103 миллиардов. По данным издания The New York Times, благодаря этому за прошлый год российская военная казна получила $1,25 миллиарда.

Источник: Минфин
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