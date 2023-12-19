Ремонт «синей» ветки метро в Киеве: пассажирам за сутки компенсировали более 110 тысяч

За первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на киевской станции метро «Лыбидская» в результате ремонта на «синей» ветке, вернули почти 18,5 тысячи поездок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В частности, компенсировали 9729 поездок тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт, и 8624 — дополнительные поездки в метро на «синей» ветке.

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тысяч гривен.

Напомним

С 18 декабря в Киеве заработала система компенсации поездок за пересадку из-за ремонта участка между станциями метро «Демеевская«-»Лыбидская». Киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых 6 станций «синей» ветки метро.

При этом при поездке нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Поэтому пассажир, проехав по наземному транспорту и метро будет платить только за одну поездку.

«Минфин» писал, что в пятницу, 8 декабря, движение поездов между станциями столичного метрополитена «Демеевская» и «Теремки» закрыли во время ремонта перегонного тоннеля.

Перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008—2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

Киевская городская прокуратура, которая проводит исследование обстоятельств в уголовном производстве по подтоплению тоннелей Киевского метрополитена, показала состояние аварийного тоннеля на Оболонско — Теремковской линии метро.