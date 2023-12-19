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19 декабря 2023, 10:13 Читати українською

Криптофонды столкнулись с оттоком на $16 млн

Длившийся 11 недель приток в криптовалютные инвестиционные продукты сменился оттоком — с 9 по 15 декабря из криптофондов вывели $16 млн. Такие данные приводит CoinShares.

Длившийся 11 недель приток в криптовалютные инвестиционные продукты сменился оттоком — с 9 по 15 декабря из криптофондов вывели $16 млн.
Фото: polygant.net

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Аналитики отметили, что это скорее была фиксация прибыли, а не изменение настроений на рынке. По их данным, торговая активность оставалась значительно выше среднегодового уровня — $3,6 млрд за неделю против показателя с начала года в $1,6 млрд.

Сколько и откуда вывели

Из «стандартных» биткоин-фондов вывели $32,8 млн. Потери структур, позволяющих открывать шорт по первой криптовалюте, оказались гораздо скромнее — всего $0,3 млн.

Ethereum-фонды лишились $4,4 млн, тогда как в предыдущий отчетный период приток составил $9,7 млн. Из инструментов на основе Avalanche вывели $1 млн.

Другие альткоины продемонстрировали противоположную динамику — общий приток составил $21 млн. Основными бенефициарами в CoinShares назвали Solana, Cardano, XRP и Chainlink: $10,6 млн, $3 млн, $2,7 млн и $2 млн соответственно.

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Напомним

В конце ноября в Matrixport спрогнозировали, что первая криптовалюта подорожает до $63 140 к апрелю 2024 года и до $125 000 — к концу следующего календарного года.

Позднее Glassnode указали на предпосылки волатильных колебаний биткоина в диапазоне 50% вокруг уровня $36 000, а в Bitwise предсказали новый максимум для цифрового золота на уровне $80 000.

Напомним, аналитики JPMorgan допустили, что в 2024 году Ethereum превзойдет биткоин и другие криптовалюты благодаря предстоящим обновлениям по масштабированию блокчейна.

Источник: Минфин
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