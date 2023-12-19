Поляки снова заблокировали самый большой пункт пропуска на границе с Украиной

Что известно

Пограничный караул Республики Польша проинформировал, что перевозчики начали акцию протеста после 15:00 18 декабря.

Протестующие будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т. д.

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Также перевозчики не планируют препятствовать движению автобусов.

Блокирование границ

Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.

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Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков.

Сколько теряет Украина из-за блокады границ

Из-за блокады границы Украина недосчитывается миллиардов гривен. По данным главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, таможня не выполнила план поступлений в бюджет на 19%, а это 9,3 млрд грн.

По оценкам народной депутат Юлии Клименко, блокирование границы может привести к снижению ВВП Украины на 1% в этом году. «Экспорт в октябре составил 5,2 млрд грн, а в ноябре он был 3,8 млрд грн. Разница, возможно, отчасти вызвана сезонными колебаниями. Но есть разные оценки, что эта забастовка нам обойдется в 1% ВВП», — рассказала она.