Национальный банк Украины установил на 18 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,0211 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс валют: НБУ понизил курс гривны на две копейки
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Валютный рынок
НБУ на 18 декабря установил официальный курс евро на уровне 40,51 грн.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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