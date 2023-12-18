Официальный курс валют: НБУ понизил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 18 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,0211 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 18 декабря установил официальный курс евро на уровне 40,51 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и продаже.

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