Совет ЕС повторно рассмотрит выделение помощи Украине на 50 млрд евро

Совет ЕС планирует провести саммит 1 февраля, на котором, в частности, рассмотрит вопрос о выделении помощи Украине. Об этом сообщил председатель совета Е С Шарль Мишель на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

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Мишель уточнил, что на саммите будет рассмотрено внесение изменений в долгосрочный бюджет ЕС, которые предусматривают выделение помощи Украине.

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие решения об изменениях в бюджет ЕС, которые включали в себя среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

Ранее Минфин писал о том, что ЕС может лишить Венгрию права голоса в вопросе помощи Украине.

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