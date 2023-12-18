Совет ЕС планирует провести саммит 1 февраля, на котором, в частности, рассмотрит вопрос о выделении помощи Украине. Об этом сообщил председатель совета
Совет ЕС повторно рассмотрит выделение помощи Украине на 50 млрд евро
Совет ЕС планирует провести саммит 1 февраля, на котором, в частности, рассмотрит вопрос о выделении помощи Украине. Об этом сообщил председатель совета
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Мишель уточнил, что на саммите будет рассмотрено внесение изменений в долгосрочный бюджет ЕС, которые предусматривают выделение помощи Украине.
Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие решения об изменениях в бюджет ЕС, которые включали в себя среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.
Ранее Минфин писал о том, что ЕС может лишить Венгрию права голоса в вопросе помощи Украине.
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