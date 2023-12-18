ЕС может лишить Венгрию права голоса по вопросу помощи Украине — FT

Лидеры Европейского Союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы разблокировать предоставление финансовой помощи Украине. Об этом пишет Financial Times.

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Некоторые чиновники рассматривают возможность использовать процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года, позволяющую лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Этот процесс может быть заблокирован другим членом ЕС, однако после выборов в Польше в блоке не осталось «гарантированного защитника» Венгрии.

Европейские чиновники заявили, что они не хотят использовать процедуру лишения права голоса, поскольку это крайняя мера. Однако они отметили, что Венгрия не может блокировать помощь Украине без последствий.

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Если Венгрия не отменит вето, 26 других стран ЕС могут заключить соглашение самостоятельно. Однако это займет больше времени.

«Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но, наконец, Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине», — сказал собеседник издания.

Напомним, что Венгрия ветировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на четыре года. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит пакет, пока не будет решен вопрос о правах венгерского меньшинства в Украине.