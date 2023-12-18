Налоговая оштрафовала PornHub

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала компанию Aylo, управляющую порнографическими сервисами PornHub. Об этом в Telegram сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев .

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За что оштрафовали PornHub

Штраф в размере $5543 был наложен за «уклонение от регистрации». Судя по сообщению, речь идет о так называемом «налоге на Google». Соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

«К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению», — подчеркнул глава финкомитета ВРУ.

Гетманцев привел в пример другой сервис для взрослых — Onlyfans, уплативший с начала 2023 года $944 тыс налогов в бюджет Украины.

Глава финкомитета также добавил, что Украина находится на 14 месте по просмотрам PornHub.

Что известно о «налоге на Google»

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

По этому закону иностранные компании, поставляющие украинцам электронные услуги (Apple, Google, Netflix), обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма от операций превышает 1 млн грн в год.

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