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18 декабря 2023, 18:55 Читати українською

Налоговая оштрафовала PornHub

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала компанию Aylo, управляющую порнографическими сервисами PornHub. Об этом в Telegram сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала компанию Aylo, управляющую порнографическими сервисами PornHub.

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За что оштрафовали PornHub

Штраф в размере $5543 был наложен за «уклонение от регистрации». Судя по сообщению, речь идет о так называемом «налоге на Google». Соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

«К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению», — подчеркнул глава финкомитета ВРУ.

Гетманцев привел в пример другой сервис для взрослых — Onlyfans, уплативший с начала 2023 года $944 тыс налогов в бюджет Украины.

Глава финкомитета также добавил, что Украина находится на 14 месте по просмотрам PornHub.

Что известно о «налоге на Google»

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

По этому закону иностранные компании, поставляющие украинцам электронные услуги (Apple, Google, Netflix), обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма от операций превышает 1 млн грн в год.

К теме: «Налог на Google»: в третьем квартале в госбюджет поступило 2 миллиарда

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Criptor82
Criptor82
18 декабря 2023, 19:37
#
Не знаю чи вони заплатять, може відпрацюють преміум-акаунтами для босів податкової та ВРУ :))
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0
innapcholko
innapcholko
18 декабря 2023, 19:40
#
Сначала должны легализовать проституцию и порнографию, а то по накатаной еще за порнушку и проституцию засудят!
+
+60
innapcholko
innapcholko
18 декабря 2023, 19:38
#
Хаха… проституция и порнография вне закона в Украине.

Как вообще предпологалось регистрировать ПорнХаб в Украине?

Украинский суд — самый дебильный суд…
+
0
82845392
82845392
18 декабря 2023, 21:35
#
Наверное в этом и идея: заставить их зарегиться, набрать здесь персонал, а потом хлопнуть их всех скопом по 301-й :)))

«Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, —
караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, —
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»
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0
Три літри
Три літри
18 декабря 2023, 20:40
#
Ну-ну, смішно споглядати на це.

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