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18 декабря 2023, 16:39 Читати українською

На Уолл-стрит назвали самые большие риски для акций в 2024 году

В конце года перспективы рынка акций стали оптимистичными, но все еще предвидятся несколько серьезных рисков, таких как ожидаемая рецессия, долговые пузыри и завышенные оценки акций, пишет Business Insider.

В конце года перспективы рынка акций стали оптимистичными, но все еще предвидятся несколько серьезных рисков, таких как ожидаемая рецессия, долговые пузыри и завышенные оценки акций, пишет Business Insider.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИнвесторы вполне ожидали от Федеральной резервной системы «голубиного» сигнала, но рынок по-прежнему сталкивается с рядом рисков в преддверии нового года.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвесторы вполне ожидали от Федеральной резервной системы «голубиного» сигнала, но рынок по-прежнему сталкивается с рядом рисков в преддверии нового года.

От ФРС ожидают начала снижения процентной ставки уже в первом квартале нового года. Чиновники намекнули на снижение ставки на 75 базисных пунктов в следующем году, что повысило индекс Dow на прошлой неделе до рекордного максимума.

1. Риск рецессии

Хотя ожидается, что ФРС вскоре снизит процентную ставку, экономика США по-прежнему рискует впасть в рецессию, что приведет к падению на рынке акций, подобно параллели между сегодняшними условиями и теми, что наблюдались в 1987 году, когда чрезмерно оптимистичный настрой инвесторов в акции в конечном итоге был подавлен.

2. Долговой пузырь лопнет

Такой прогноз дал глава хедж-фонда Universa Investments, недавно предсказавший, что фондовый рынок переживет еще более резкий крах, чем в 1929 году, так как процентная ставка останется высокой в течение еще длительного времени. Это и будет «величайший кредитный пузырь в истории человечества», вызванный искусственно заниженной ставкой, искусственной ликвидностью в экономике.

Читайте: Хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара после заседания ФРС

3. Коррекция на рынке

Некоторые секторы индекса S&P 500 выглядят переоцененными вследствие того, что сверхнизкая процентная ставка во время пандемии вызвала ажиотаж на фондовом рынке, кульминацией которого в этом году стал резкий скачок цен на несколько избранных акций — так называемой «Великолепной семерки», которые в этом году получили огромные инвестиции, затмив рост остальных акций индекса. В будущем ожидается существенная коррекция S&P 500, и в худшем случае S&P 500 упадет на 52% из-за «суперпузыря», который обязательно лопнет.

4. Непредвиденное событие — или «Черный лебедь»

Хотя подобные события по своей природе непредсказуемы, инвесторы рассматривают несколько необычных сценариев, которые могут испортить настроения на рынке. Среди них — что-то вроде новой пандемии COVID-19 или другие события, обусловленные высоким уровнем геополитических рисков в мире.

Читайте: Аналитики Уолл-стрит предсказали восстановление цен на нефть в 2024 году

Например, известный экономист Нуриэль Рубини указал на эскалацию напряженности в отношениях между США и Китаем как на одно из таких событий, которое может спровоцировать катастрофу.

Источник: Минфин
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