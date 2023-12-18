Хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара после заседания ФРС

По итогам недели, которая завершилась 12 декабря, чистая короткая позиция против доллара увеличилась до чуть менее 26,36 тыс. контрактов. Наибольшие изменения произошли в отношении иены, где ставки на рост доллара против японской валюты упали более чем на 20%, и британского фунта, где ставки на снижение доллара почти удвоились.

На прошлой неделе ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 5,25−5,5%, однако регулятор дал сигнал о переходе к снижению ставки в следующем году. Так, председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что члены ФРС теперь обсуждают, когда можно приступить к снижению ставки.

Пауэлл также указал на прогноз в борьбе с инфляцией и сообщил о замедлении американской экономики в четвертом квартале.

В целом медианный прогноз чиновников ФРС предполагает, что к концу следующего года ставка в США будет на уровне 4,5−4,75%. Рынок настроен более оптимистично, считая ставку в 3,75−4% наиболее вероятным сценарием. Читайте: Владельцы обменников стараются поиграть с курсом: какие ценники они выставят 18−22 декабря