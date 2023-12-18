Хедж-фонды и другие крупные игроки после недавнего заседания ФРС стали делать ставки на падение курса доллара к другим валютам. По состоянию на 12 декабря игроки впервые с сентября стали держать по доллару больше коротких позиций, чем длинных, передает Bloomberg.
Хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара после заседания ФРС
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Что происходит с долларом
По итогам недели, которая завершилась 12 декабря, чистая короткая позиция против доллара увеличилась до чуть менее 26,36 тыс. контрактов. Наибольшие изменения произошли в отношении иены, где ставки на рост доллара против японской валюты упали более чем на 20%, и британского фунта, где ставки на снижение доллара почти удвоились.
На прошлой неделе ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 5,25−5,5%, однако регулятор дал сигнал о переходе к снижению ставки в следующем году. Так, председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что члены ФРС теперь обсуждают, когда можно приступить к снижению ставки.
Пауэлл также указал на прогноз в борьбе с инфляцией и сообщил о замедлении американской экономики в четвертом квартале.
В целом медианный прогноз чиновников ФРС предполагает, что к концу следующего года ставка в США будет на уровне 4,5−4,75%. Рынок настроен более оптимистично, считая ставку в 3,75−4% наиболее вероятным сценарием.
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Индекс доллара
На этом фоне доллар заметно ослаб на глобальном рынке. Индекс доллара (DXY) на прошлой неделе упал до минимума с августа этого года. По итогам недели индекс упал на 1,34%, до 102,59 пункта. На торгах в понедельник, 18 декабря, DXY в моменте упал еще на 0,17%, до 102,42 пункта.
После «голубиных» сигналов со стороны ФРС аналитики Goldman Sachs присоединились к другим экспертам, ожидающим снижения курса доллара. В Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы, при этом самые большие изменения затронули валюты, которые чувствительны к уровню процентных ставок. Речь идет о японской иене, шведской кроне и индонезийской рупии.
В частности, аналитики теперь ожидают, что через шесть месяцев курс доллара к иене мало изменится и составит 142 иены за доллар. Предыдущий прогноз предполагал 155 иены за доллар.
Что такое Индекс доллара
Индекс доллара (DXY) показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют — евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.
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