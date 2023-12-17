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17 декабря 2023, 9:00 Читати українською

НБУ существенно увеличил чистую продажу валюты за неделю

Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе подскочила до $862,5 млн с $544 млн неделей ранее. Последний раз НБУ продавал больше в первую неделю после перехода к управляемой гибкости курса в начале октября. Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Интерфакс-Украина.

Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе подскочила до $862,5 млн с $544 млн неделей ранее.
Фото:depositphotos

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Ослабление гривны

По результатам недели курс гривны на межбанке ослаб на 28 копеек — до 37,0211 грн/$1, при этом снижение курса происходило в понедельник-среду, в то время как в четверг-пятницу он был относительно стабильным.

Глава НБУ Андрей Пышный объяснил рост спроса на валюту и движение курса традиционным сезонным фактором в конце года.

Читайте: В Нацбанке объяснили, почему официальный курс доллара пересек отметку 37 гривен

«Сейчас мы являемся свидетелями уже обычного в довоенное время для нас процесса сезонности, когда к концу года потребность в валюте растет. Происходит освоение тех расходов, которые накапливаются в течение года. Обычно их не успевают реализовывать», — говорил он.

В то же время, по сравнению с фиксированным курсом 36,5686 грн/$1, который Нацбанк удерживал с конца июля 2022 года по 3 октября этого года, сейчас гривна стоит всего на 1,2% дешевле.

Читайте: Девальвационные настроения усиливаются: сколько будет стоить валюта в ближайшие дни

Курс на наличном рынке на этой неделе повторял движение на межбанке, однако не с таким размахом, в результате по итогам недели гривна на нем ослабла лишь примерно на 17 копеек — до 37,55 грн/$1, а спрэд между курсами двух рынков снова сузился.

Источник: Минфин
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