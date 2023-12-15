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15 декабря 2023, 18:23 Читати українською

Украина привлечет от ЕБРР 150 миллионов евро для поддержки Укрэнерго зимой

Украина привлечет от Европейского банка реструктуризации и развития (ЕБРР) 150 млн. евро для поддержки НЭК «Укрэнерго» в прохождении отопительного сезона. Сегодня были подписаны соответствующие соглашения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина привлечет от Европейского банка реструктуризации и развития (ЕБРР) 150 млн.
Фото: vctr.media

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«Это весомый вклад партнеров в украинскую энергетическую безопасность и стабильное энергопитание украинских потребителей», — заявил он.

По словам главы правительства, также в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей.

«Благодарны ЕБРР, лично госпожа президенту Одиль Рено-Бассо и всем нашим партнерам за поддержку энергетического сектора Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также: Укрэнерго стало полноправным членом европейской сети ENTSO-E

Напомним

«Минфин» писал, что с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины ЕБРР инвестировал в экономику Украины более 3 млрд евро.

Источник: Минфин
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