ЕЦБ оставил учетную ставку неизменной

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 декабря 2023, 18:15 Читати українською

ЕЦБ оставил учетную ставку неизменной

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 декабря, сохранил процентные ставки без изменений. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 декабря, сохранил процентные ставки без изменений.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Решение европейского регулятора совпало с ожиданиями аналитиков. Все 90 экономистов, принявших участие в опросе Reuters, заявили, что по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ ставка по депозитам останется в 2023 году на нынешнем рекордном уровне 4%.

Как ожидают в ЕЦБ, инфляция будет постепенно снижаться в течение следующего года, прежде чем приблизиться к целевому показателю Совета управляющих в 2% в 2025 году.

В целом регулятор ожидает, что общий уровень инфляции в 2023 году составит в среднем 5,4%, в 2024 году — 2,7%, в 2025 году — 2,1%, в 2026 году — 1,9%.

В ЕЦБ ожидают, что экономический рост в ближайшем будущем останется сдержанным. Помимо этого, ожидается, что экономика восстановится благодаря росту реальных доходов и улучшения внешнего спроса.

Таким образом, прогнозируются увеличение темпов роста экономики в среднем с 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году и до 1,5% в 2025 и 2026 годах.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре ЕЦБ оставил учетную ставку неизменной.

При этом в сентябре 2023 года ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Это произошло в десятый раз подряд. Базовая ставка по кредитам выросла до рекордных 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%. До этого рекордная базовая ставка ЕЦБ составляла 4,1%, установленная в июне 2008 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами