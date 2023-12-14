Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 декабря, сохранил процентные ставки без изменений. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

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Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Решение европейского регулятора совпало с ожиданиями аналитиков. Все 90 экономистов, принявших участие в опросе Reuters, заявили, что по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ ставка по депозитам останется в 2023 году на нынешнем рекордном уровне 4%.

Как ожидают в ЕЦБ, инфляция будет постепенно снижаться в течение следующего года, прежде чем приблизиться к целевому показателю Совета управляющих в 2% в 2025 году.

В целом регулятор ожидает, что общий уровень инфляции в 2023 году составит в среднем 5,4%, в 2024 году — 2,7%, в 2025 году — 2,1%, в 2026 году — 1,9%.

В ЕЦБ ожидают, что экономический рост в ближайшем будущем останется сдержанным. Помимо этого, ожидается, что экономика восстановится благодаря росту реальных доходов и улучшения внешнего спроса.

Таким образом, прогнозируются увеличение темпов роста экономики в среднем с 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году и до 1,5% в 2025 и 2026 годах.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре ЕЦБ оставил учетную ставку неизменной.

При этом в сентябре 2023 года ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Это произошло в десятый раз подряд. Базовая ставка по кредитам выросла до рекордных 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%. До этого рекордная базовая ставка ЕЦБ составляла 4,1%, установленная в июне 2008 года.