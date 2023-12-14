НБУ снизил ставки по депозитным сертификатам

С 15 декабря Национальный банк снижает ставку по размещению депозитных сертификатов овернайт до 15%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В 1 в. п. снижаются также другие ставки:

ставка по трехмесячным депозитным сертификатам снижается до 19%,

а ставка по кредитам рефинансирования — до 21%.

Отмечается, что НБУ продолжает смягчать процентную политику, учитывая, что снижение учетной ставки не создаст рисков для привлекательности сбережений в гривне на фоне дальнейшего снижения инфляции и улучшения инфляционных ожиданий, а также успешной адаптации валютного рынка к новому курсовому режиму.

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Предыдущие шаги по смягчению процентной политики привели к умеренному снижению номинальных рыночных ставок по гривневым инструментам, что соответствовало ожиданиям НБУ.

Так, средневзвешенная ставка по срочным депозитам для населения сроком от трех месяцев снизилась до 14,7% в ноябре. Доходность ОВГЗ на вторичном рынке уменьшилась до 16−19,7% в зависимости от срока погашения.

В НБУ подчеркнули, что дальнейшая динамика учетной ставки будет зависеть от развития инфляционных процессов, состояния валютного рынка, ритмичности поступления и достаточности объемов международной помощи, ситуации с рисками безопасности и других факторов.