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14 декабря 2023, 13:55 Читати українською

Власти Нидерландов призывают украинских беженцев обсудить возможность аренды жилья

Власти Нидерландов просят украинских беженцев обсудить возможность самостоятельно снимать жилье, если есть такая финансовая способность. Соответствующее заявление Министерства юстиции и безопасности Королевства обнародовало посольство Украины в Нидерландах.

Власти Нидерландов просят украинских беженцев обсудить возможность самостоятельно снимать жилье, если есть такая финансовая способность.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что Нидерланды будут поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо. В настоящее время более 100 тысяч переселенцев из Украины уже нашли убежище в стране.

Многие из них занимаются муниципалитетами при поддержке многочисленных неправительственных организаций и волонтеров, а также других украинцев, переехавших в Нидерланды раньше или после начала войны.

«К сожалению, война все еще продолжается и люди продолжают уезжать из Украины в поисках безопасного места в Нидерландах. Мы по-прежнему стремимся предоставить убежище для всех вновь прибывших. В то же время, для многих муниципалитетов становится труднее найти подходящие места, а существующие локации почти заполнены. Поэтому мы призываем тех украинцев, которые находятся в приютах и могут самостоятельно снимать жилье, обдумать такую возможность», — говорится в заявлении.

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Приехавшие в Нидерланды впервые беженцы могут указать такое желание при регистрации в первом пункте прибытия и получить информацию о нидерландском рынке жилья.

«Этими действиями мы стремимся обеспечить наиболее уязвимые категории беженцев из Украины в Нидерландах неотложным жильем», — подчеркнули в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+104
Игорь УА
Игорь УА
14 декабря 2023, 14:08
#
Мы подумали, нет, дайте денег еще.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
14 декабря 2023, 16:05
#
Одним словом нечего не меняется, год за годом
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