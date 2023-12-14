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14 декабря 2023, 12:47 Читати українською

Решение ФРС подтолкнуло цены на золото вверх

Цены на золото поднялись выше ключевых уровней на азиатских торгах в четверг, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как ФРС заявила, что она закончила повышать процентную ставку и прогнозирует снижение стоимости заимствований в 2024 году. Об этом пишет Investing.

Цены на золото поднялись выше ключевых уровней на азиатских торгах в четверг, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как ФРС заявила, что она закончила повышать процентную ставку и прогнозирует снижение стоимости заимствований в 2024 году.
Фото:depositphotos

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Cтавка ФРС

Центральный банк сохранил ставку на прежнем уровне, как и ожидалось, и заявил, что, скорее всего, снизит процентную ставку на большую, чем ожидалось, величину в 2024 году, ссылаясь на очевидный прогресс в возвращении инфляции в пределы целевого уровня 2% в год.

Это решение вызвало широкомасштабные спекуляции относительно возможных сроков снижения ставки ФРС, а также привело к резкому падению курса доллара, который вплотную приблизился к четырехмесячному минимуму.

Золото выиграло от этих торгов, вернувшись к заветному уровню $2000 за унцию, поскольку перспектива снижения процентной ставки в США повысила привлекательность желтого металла.

Торги на бирже

В то время как спотовое золото выросло на 0,2% до $2 031,88 за унцию, к 23:50 по восточному времени (04:50 по Гринвичу) фьючерс на золото со сроком в феврале вырос более чем на 2% до $2 046,45 за унцию.

Тем не менее желтый металл остается значительно ниже рекордных максимумов, превышающих $2100 за унцию, достигнутых ранее в этом месяце, поскольку рынок по-прежнему не уверен в том, когда именно ФРС начнет снижать ставку.

ФРС заявила, что процентная ставка достигла своего пика на уровне 5,4%, и что центральный банк будет снижать ставку как минимум трижды в 2024 году до 4,6%. Глава ФРС Пауэлл заявил, что, хотя еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией, но он все же прогнозирует снижение инфляции в 2023 году.

«Голубиный» сигнал ФРС вызвал рост спекуляций относительно того, когда банк начнет снижать ставку. Цены фьючерсов на фонды ФРС показали, что трейдеры оценивают более чем 70%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в марте 2024 года.

Трейдеры также рассматривают 67%-ную вероятность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае.

Читайте: ФРС сохранила базовую ставку. Как отреагировал рынок

Однако неопределенность в отношении снижения ставки, скорее всего, умерит оптимизм в ближайшие месяцы, тем более что рост экономики США все еще может спровоцировать рост инфляции. Последние данные показали, что инфляция потребительских цен в ноябре оставалась стабильной, а рынок труда также сохраняет высокие темпы роста.

Более высокая ставка увеличивает альтернативные издержки инвестирования в золото, и за последний год это подкосило желтый металл.

Хотя перспектива снижения ставки также появляется на фоне растущего оптимизма в отношении «мягкой посадки» экономики США, любое дальнейшее ухудшение глобальных экономических условий — особенно в Европе и Китае — может также подстегнуть спрос на золото в качестве «тихой гавани».

Читайте: Цены на золото упали ниже $2000 в преддверии заседания ФРС

Среди промышленных металлов цены на медь в четверг не изменились, так как сохраняющиеся опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, являющемся основным ее импортером, в значительной степени нивелировали оптимизм по поводу снижения процентной ставки в США.

Цены на медь

Фьючерс на медь со сроком в марте упал на 0,1% до $3,8332 за фунт. Медь все еще сохраняет рост на 1,3% по сравнению со средой, хотя это было в значительной степени обусловлено ослаблением доллара.

Опасения по поводу Китая остаются после серии слабых экономических показателей за ноябрь, так как рынок опасается замедления спроса на медь. Китай еще больше погрузился в зону дезинфляции, а кредитная активность также осталась вялой.

Теперь в центре внимания находятся экономические сигналы из страны, которые должны выйти в эту пятницу — промышленное производство и розничные продажи.

Читайте: В следующем году золото ожидает безумный рост: как этим прогнозом воспользовался «Минфин»

Цены на золото взлетели выше $2000
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
14 декабря 2023, 13:29
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Интересно, имеет ли смысл пытаться заскочить в уходящий поезд сейчас, или уже ждать коррекции
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