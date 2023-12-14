Решение ФРС подтолкнуло цены на золото вверх

Цены на золото поднялись выше ключевых уровней на азиатских торгах в четверг, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как ФРС заявила, что она закончила повышать процентную ставку и прогнозирует снижение стоимости заимствований в 2024 году. Об этом пишет Investing.

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Cтавка ФРС

Центральный банк сохранил ставку на прежнем уровне, как и ожидалось, и заявил, что, скорее всего, снизит процентную ставку на большую, чем ожидалось, величину в 2024 году, ссылаясь на очевидный прогресс в возвращении инфляции в пределы целевого уровня 2% в год.

Это решение вызвало широкомасштабные спекуляции относительно возможных сроков снижения ставки ФРС, а также привело к резкому падению курса доллара, который вплотную приблизился к четырехмесячному минимуму.

Золото выиграло от этих торгов, вернувшись к заветному уровню $2000 за унцию, поскольку перспектива снижения процентной ставки в США повысила привлекательность желтого металла.

Торги на бирже

В то время как спотовое золото выросло на 0,2% до $2 031,88 за унцию, к 23:50 по восточному времени (04:50 по Гринвичу) фьючерс на золото со сроком в феврале вырос более чем на 2% до $2 046,45 за унцию.

Тем не менее желтый металл остается значительно ниже рекордных максимумов, превышающих $2100 за унцию, достигнутых ранее в этом месяце, поскольку рынок по-прежнему не уверен в том, когда именно ФРС начнет снижать ставку.

ФРС заявила, что процентная ставка достигла своего пика на уровне 5,4%, и что центральный банк будет снижать ставку как минимум трижды в 2024 году до 4,6%. Глава ФРС Пауэлл заявил, что, хотя еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией, но он все же прогнозирует снижение инфляции в 2023 году.

«Голубиный» сигнал ФРС вызвал рост спекуляций относительно того, когда банк начнет снижать ставку. Цены фьючерсов на фонды ФРС показали, что трейдеры оценивают более чем 70%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в марте 2024 года.

Трейдеры также рассматривают 67%-ную вероятность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае.

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