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13 декабря 2023, 18:34 Читати українською

Цены на золото упали ниже $2000 в преддверии заседания ФРС

В среду цены на золото держатся ниже ключевых уровней, так как рынок стал осторожнее относиться к недоходным активам перед заключительным в этом году заседанием Федеральной резервной системы. Об этом пишет Investing.

В среду цены на золото держатся ниже ключевых уровней, так как рынок стал осторожнее относиться к недоходным активам перед заключительным в этом году заседанием Федеральной резервной системы.
Фото: depositphotos

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Что происходит с золотом

Недавние признаки силы рынка труда и застойной инфляции в США ослабили ожидания того, что центральный банк снизит в 2024 году процентную ставку раньше. Ожидается, что чуть позднее в среду ФРС сохранит ставку на прежнем уровне, однако ее прогноз на 2024 год остается неопределенным.

Неопределенность в отношении ФРС привела к резким колебаниям цен на золото в этом месяце: желтый металл ненадолго достиг рекордного максимума $2100 за унцию, а затем сильно сдал позиции.

Читайте: В следующем году золото ожидает безумный рост: как этим прогнозом воспользовался «Минфин»

Недавние потери желтого металла также привели к тому, что он потерял желанный уровень $2000 за унцию, особенно когда доллар восстановил свои позиции в преддверии заседания ФРС.

В то время как спотовое золото оставалось неизменным на отметке $1 993,70 за унцию к 00:26 по восточному времени (05:26 по Гринвичу), цена была стабильной на уровне $1 979,06 за унцию.

Ожидается, что позднее в этот же день центральный банк США по итогам своего заключительного заседания в 2023 году сообщит, что сохранит ставку на прежнем уровне.

Однако любые сигналы главы ФРС Джерома Пауэлла о том, как будет меняться ставка до 2024 года, будут в центре внимания, тем более что рынок опасается потенциально «ястребиных» прогнозов главы центрального банка.

Пауэлл в основном придерживается своей риторики о повышении ставки, но признал значительный прогресс в борьбе с инфляцией в этом году. Тем не менее, в ноябре инфляция в США оставалась выше целевого уровня ФРС 2% в год.

Любые «ястребиные» сигналы со стороны ФРС, вероятно, еще больше расстроят рынок золота, тем более что инвесторы все меньше верят в то, что повышение ставки произойдет до марта 2024 года.

Фьючерсы на федеральные фонды показывают, что вероятность снижения ставки в марте составляет 43%, что резко ниже 60%, заложенных в цену на прошлой неделе. Повышение ставки плохо сказывается на золоте, поскольку оно увеличивает альтернативные издержки инвестирования в слитки.

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь продолжили свое падение на фоне отсутствия оптимизма в отношении ее главного импортера — Китая.

Фьючерс на медь с мартовским сроком упал на 0,4% до $3,7782 за фунт.

Признаки усугубления дезинфляции в Китае привели к большим потерям меди на этой неделе, так как рынок опасается, что ухудшение экономических условий в крупнейшем мировом импортере меди приведет к снижению спроса.

Хотя китайские чиновники пообещали принять дополнительные стимулирующие меры для поддержки роста, цены на медь и более широкий рынок не получили особого облегчения от их комментариев, учитывая, что Пекин в основном тянет с принятием мер поддержки в этом году.

Источник: Минфин
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