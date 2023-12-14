На границе со Словакией частично восстановили пропуск грузовиков

Пропуск грузовиков на пункте пропуска «Ужгород» на украино-словацкой границе утром 14 декабря частично возобновили. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Ситуация на границе

«По состоянию на 06.00 в пункте пропуска „Ужгород“ на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне», — говорится в сообщении.

Словацкая сторона частично восстановила пропускные операции по направлению въезда на свою территорию с 19:30 13 декабря.

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В ГНСУ добавили, что предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически через час пропускают по 3−4 грузовика.

Напомним

11 декабря представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вишне — Немецкое — Ужгород».

Напомним, что польские перевозчики блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной. Их протесты начались 6 ноября. Также ранее «Минфин» сообщал, что перевозчики Венгрии решили присоединиться к забастовке.

Общее требование дальнобойщиков из соседних стран одно — отмена транспортного безвиза для Украины и урегулирование пересечения границы.