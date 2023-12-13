В преддверии саммита ЕС в Кабмине Украины обещают провести масштабные реформы

Правительство Украины готовит масштабные реформы в стране, которые должны охватить все сферы. Особое внимание будут уделять борьбе с коррупцией. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время открытия Регулярного министерского заседания ОЭСР: Неделя Евразии 2023 года, передает «Правительственный портал».

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что сказал премьер

По словам Шмыгаля, в правительстве поставили амбициозные цели, в частности, членство Украины в Европейском Союзе и ОЭСР в ближайшие годы.

«С помощью наших партнеров мы готовим матрицу реформ — исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, включающая ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров», — заметил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что упомянутая матрица реформ охватит все сферы.

Читайте также: МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года

«Очень важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Наше внимание сосредоточено не только на том, чтобы посадить коррупционеров в тюрьму, но прежде всего на создании системы, в которой нет возможности для коррупции. Это станет возможным благодаря цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике», — отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что Украина также привлекает частный сектор, играющий ключевую роль в планах возрождения экономики и реализации программы восстановления.

По словам Шмыгаля, Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработку с Всемирным банком и ОЭСР и план реформ в рамках нарабатываемой сейчас 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility.

Определяющий саммит для Украины

14 и 15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза, на котором должны определиться о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии. В преддверии этого события Киев призвал Брюссель начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.