Вступление Украины в ЕС: Киев просит Брюссель начать переговоры

Верховная Рада призывает Брюссель начать переговоры о вступлении Украины в ЕС на саммите 14−15 декабря. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Парламентарии приняли соответствующее постановление № 10315, в котором обращаются к государствам-членам ЕС и институциям Европейского союза о поддержке начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Документ был подготовлен к саммиту лидеров Европейского союза, который запланирован на 14−15 декабря. Там должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету Е С начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

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