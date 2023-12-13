Kernel выплатит нулевые дивиденды за 2023 финансовый год

Kernel Holding решил не выплачивать дивиденды за 2023 год финансовый год, который закончился в июне. Об этом идет речь в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже.

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Такое решение было принято на годовом собрании акционеров 11 декабря. Чистая прибыль холдинга в 2023 финансовом году достигла $299 млн.

Напомним, что один из самых крупных агрохолдингов Украины Kernel готовится провести делистинг на Варшавской фондовой бирже, выход был продлен до следующего года.

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