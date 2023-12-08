Kernel перенес делистинг с Варшавской биржи на следующий год

Вывод акций агрохолдинга Kernel из Варшавской фондовой биржи продлено до следующего года. Об этом пишет Liga.net.

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Kernel Holding сообщил на основе информации, полученной от Управления финансового надзора Польши, что производство по исключению компании из Варшавской фондовой биржи продолжено из-за анализа дополнительных доказательств. Ожидается, что оно будет завершено в январе 2024 года.

В марте 2023 года стало известно, что компания Веревского Namsen Limited, как крупнейший акционер Kernel Holding, предложила совету директоров агрохолдинга рассмотреть вопрос делистинга и выкупа акций у других акционеров.

После этого Kernel провел дополнительное размещение акций компании, в результате которого доля Namsen выросла до 93,67% голосующих акций.

Компания подала заявку на делистинг акций в мае этого года.

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