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13 декабря 2023, 13:00 Читати українською

Замороженные активы рф приносят немалые прибыли: в ЕС решают как их использовать

Еврокомиссия утвердила план использования доходов от замороженных российских активов. Средства пойдут на восстановление Украины, но детали пока не разглашаются. Предложения комиссии будут переданы Европейскому совету для изучения и принятия дальнейшего решения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Еврокомиссия утвердила план использования доходов от замороженных российских активов.
Фото:depositphotos

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Как сообщил во вторник в Брюсселе журналистам высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, часть замороженных активов центробанка россии была положена в банки под проценты. Активы начали приносить немалые доходы, которые центральные депозитарии записали как прибыль на своих счетах и государства начали повышать корпоративный налог на эту прибыль.

Еврокомиссия решила, что эти доходы следует использовать для помощи в восстановлении Украины. Но это долгосрочная цель, добавил собеседник журналистов, а сейчас Еврокомиссия сосредоточилась на том, чтобы выделить доходы от росактивов и «обезопасить» их.

По данным Financial Times, Евросоюз намерен привлечь 15 миллиардов евро из замороженных активов россии для предоставления финансовой помощи Украине.

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Источник: Минфин
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