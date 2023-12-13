Глобальный объем расчетов в стейблкоинах превысил $7 трлн — Circle

Аналитики американской компании Circle, выпускающей стейблкоин USDC, рассказали , что мир сейчас буквально переживает бум интереса к блокчейну и стабильным монетам.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Объем расчетов стейблкоинами

«Глобальный объем расчетов стейблкоинами за последний год превысил $7 трлн. Для сравнения, расчеты по системам Visa и Mastercard составили $14 трлн», — пишут представители Circle.

Инфраструктура блокчейна готова справиться с еще большей экономической активностью в самом ближайшем будущем, уверены аналитики.

«Мы думаем, что в ближайшие годы миллионы предприятий и миллиарды людей обратятся к новым финансовым инструментам на основе блокчейна, которые будут конкурировать с традиционными финансовыми учреждениями», — говорится в сообщении.

Читайте: PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD

Латинская Америка становится самым большим потребителем цифровых валют. С середины 2021 по середину 2022 года граждане стран региона совершили операции на сумму $562 млрд.

«51% потребителей из Латинской Америки совершали какие-либо покупки с помощью цифровой валюты, а одна треть использовала стейблкоин для самых повседневных покупок», — заявили в Circle.

В компании ожидают, что триллионы долларов в конечном итоге перейдут в финансовые услуги на основе блокчейна.

«Цифровая валюта и блокчейны быстро выходят за рамки привычного, при этом пользовательский опыт улучшается, а сами блокчейны становятся быстрее и устойчивее», — делают вывод эксперты.

Читайте:WhiteBIT анонсировала листинг гривневого стейблкоина UAHg