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13 декабря 2023, 9:46 Читати українською

Глобальный объем расчетов в стейблкоинах превысил $7 трлн — Circle

Аналитики американской компании Circle, выпускающей стейблкоин USDC, рассказали, что мир сейчас буквально переживает бум интереса к блокчейну и стабильным монетам.

Аналитики американской компании Circle, выпускающей стейблкоин USDC, рассказали, что мир сейчас буквально переживает бум интереса к блокчейну и стабильным монетам.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОбъем расчетов стейблкоинами«Глобальный объем расчетов стейблкоинами за последний год превысил $7 трлн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Объем расчетов стейблкоинами

«Глобальный объем расчетов стейблкоинами за последний год превысил $7 трлн. Для сравнения, расчеты по системам Visa и Mastercard составили $14 трлн», — пишут представители Circle.

Инфраструктура блокчейна готова справиться с еще большей экономической активностью в самом ближайшем будущем, уверены аналитики.

«Мы думаем, что в ближайшие годы миллионы предприятий и миллиарды людей обратятся к новым финансовым инструментам на основе блокчейна, которые будут конкурировать с традиционными финансовыми учреждениями», — говорится в сообщении.

Читайте: PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD

Латинская Америка становится самым большим потребителем цифровых валют. С середины 2021 по середину 2022 года граждане стран региона совершили операции на сумму $562 млрд.

«51% потребителей из Латинской Америки совершали какие-либо покупки с помощью цифровой валюты, а одна треть использовала стейблкоин для самых повседневных покупок», — заявили в Circle.

В компании ожидают, что триллионы долларов в конечном итоге перейдут в финансовые услуги на основе блокчейна.

«Цифровая валюта и блокчейны быстро выходят за рамки привычного, при этом пользовательский опыт улучшается, а сами блокчейны становятся быстрее и устойчивее», — делают вывод эксперты.

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Что такое стейблкоин

Стейблкоин — это цифровая монета, стоимость которой привязана к конкретному физическому активу. Первая такая цифровая валюта, USDT от компании Tether, появилась в 2015 году. Она имеет привязку к стоимости американского доллара в соотношении 1:1.

Курс криптовалют на «Минфине»

Источник: Минфин
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