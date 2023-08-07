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7 августа 2023, 18:04 Читати українською

PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD

Финансовая технологическая компания PayPal запускает собственный стейблкоин PayPal USD (PYUSD) для платежей и переводов, он выпускается Paxos Trust Co, пишет Bloomberg.

Финансовая технологическая компания PayPal запускает собственный стейблкоин PayPal USD (PYUSD) для платежей и переводов, он выпускается Paxos Trust Co, пишет Bloomberg.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноСтейблкоин PYUSD полностью обеспечен депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями и аналогичными денежными эквивалентами.
Фото: depositphotos.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Стейблкоин PYUSD полностью обеспечен депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями и аналогичными денежными эквивалентами. Он привязан к доллару и будет доступен клиентам PayPal в США.

С помощью PYUSD главный исполнительный директор Дэн Шульман стремится укрепить доминирующее положение PayPal в области цифровых платежей, опираясь на технологию, обеспечивающую мгновенные и более дешевые переводы без центрального посредника.

«Впоследствии предполагается, что это станет частью общей платежной инфраструктуры», — сказал в интервью Шульман.

Читайте: PayPal приостановила разработку своего стейблкоина

PYUSD предназначен для обмена на доллары в любое время, а также может быть обменен на другие криптовалюты, доступные в сети PayPal. Его можно использовать для оплаты покупок, и в скором времени он будет доступен в популярном платежном приложении PayPal Venmo. Пользователи смогут отправлять свои токены между PayPal и кошельком Venmo.

Монета также может быть перемещена в совместимые посторонние кошельки за пределами сети PayPal.

Читайте: Клиенты PayPal приобрели криптовалюту на $604 миллиона

Сначала PayPal ожидает, что PYUSD будет использоваться в основном в секторах криптовалюты и web3, например, для торговли другими цифровыми токенами и внутриигровыми платежами, а затем постепенно получит распространение в таких отраслях, как денежные переводы и микроплатежи.

Напомним

В начале февраля 2023 года PayPal приостановила разработку собственного стейблкоина. На решение повлияло расследование американских регуляторов по Paxos.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
7 августа 2023, 19:04
#
Пізд?

+
0
WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
7 августа 2023, 19:50
#
П’юзд
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