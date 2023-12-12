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12 декабря 2023, 13:30 Читати українською

WhiteBIT анонсировала листинг гривневого стейблкоина UAHg

Украинская криптобиржа WhiteBIT анонсировала листинг стейблкоина UAHg, привязанного к гривне. Монета будет доступна с 18 декабря. Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на представителей компании.

Украинская криптобиржа WhiteBIT анонсировала листинг стейблкоина UAHg, привязанного к гривне.

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Листинг на WhiteBIT

Соотношение UAHg к гривне будет 1:1. Актив будет доступен в сетях Ethereum, Tron и BNB Chain.

По словам WhiteBIT, стейблкоин обеспечит удобный и прозрачный трансфер виртуальных активов, расширит их практическое применение и позволит избежать рисков потери стоимости и ликвидности.

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Проект фокусируется на создании гривневой цифровой инфраструктуры для проведения трансакций без двойной конвертации.

«UAHg не предусматривает никаких дополнительных расходов или комиссий. Бизнес сможет использовать стейблкоин для запуска новых инновационных продуктов и привлечения инвестиций», — заявил основатель WhiteBIT Владимир Носов.

Напомним, что Носов недавно стал президентом футбольного клуба «Металлист 1925».

UAHg

UAHg — это первый гривневый стейблкоин. Проект был запущен в 2023 году. UAHg, как и долларовые стейблкоины, USDT к примеру, являются эквивалентами фиатных валют.

Балансы резервов UAHg будут проходить аудит ежеквартально. Количество выпущенных активов будет отображено на сайте проекта. На 12 декабря количество эмитированных UAHg составляет — 25 040 500 монет.

Источник: Минфин
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