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13 декабря 2023, 9:23 Читати українською

Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров

Страхование судов — один из самых сложных проектов, в котором задействованы десятки заинтересованных участников. Это ясно демонстрирует, что международный страховой рынок готов работать в Украине. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время видеозвонка со старшим партнером крупнейшей в мире консалтинговой компании по вопросам управления рисками Marsh McLennan Криспином Эллисоном.

Страхование судов — один из самых сложных проектов, в котором задействованы десятки заинтересованных участников.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Страхование судов

«Совместно со страховым рынком мы уже реализуем первые проекты по механизму удешевления страхования морских перевозок в территориальных водах Украины. Для нас это очень важно, ведь будет способствовать безопасности морских перевозок и увеличению объемов украинского экспорта. Страхование судов — один из самых сложных проектов, в котором задействованы десятки заинтересованных участников. Это ясно демонстрирует, что международный страховой рынок готов работать в Украине. Наши дальнейшие совместные шаги будут направлены на расширение внедрения подобных страховых инструментов для других видов экспорта», — подчеркнула Свириденко.

Читайте: Страхование военных рисков. Брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины

Что позволит новый механизм

Новый механизм страхования морских перевозок в территориальных водах Украины позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что в свою очередь позволит зернотрейдерам сэкономить около 100−140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно 4 млрд грн.

Эти средства будут направлены аграриям, как посредством увеличения цены приобретения, так и на дополнительную закупку.

Реализация механизма страхования морских перевозок позволит обеспечить безопасность судоходства, будет способствовать стабильности морских перевозок, а также обеспечит устойчивый экспорт украинской продукции через порты Украины.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что международный страховой брокер — компания Marsh McLennan — объявила о сотрудничестве с правительством Украины, чтобы помочь открыть доступ к мировому страховому рынку.

21 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.

Читайте: В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Ранее Минэкономики сообщило, что Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Страхование будет проходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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