Скандинавская авиакомпания SAS убрала напитки Nesquik и Pepsi из меню. Это связано с тем, что Nestle и PepsiCo попали в украинский список спонсоров войны, созданный Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), сообщает телеканал TV2.
Скандинавские авиалинии отказались от Nesquik и Pepsi из-за того, что они попали в список спонсоров войны НАПК
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«Мы можем подтвердить, что мы исключили Nesquik из бортового ассортимента из-за добавления компании Nestle в украинский список спонсоров войны», — написала авиакомпания SAS.
Также компания отказалась от напитков Pepsi из-за того, что компания также находится в списке спонсоров войны. SAS заявила, что общается с поставщиками и выясняет их намерения.
Напомним
«Минфин» писал, что 2 ноября 2023 года НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны через ее работу в рф.
Ранее 1 сентября этого года НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.
Источник: Минфин
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