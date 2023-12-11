Польские перевозчики завершили блокировку пункта пропуска «Дорогуск — Ягодин»

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«По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 14:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска „Дорогуск — Ягодин“», — сказал он.

По словам Демченко, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

«Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок», — призвал представитель ГНСУ.

Он напомнил, что в блокаду через это направление в течение суток границу пересекало 1200−1300 грузовиков. В то время как во время акции протеста за сутки на въезд в Украину оформляли 100−130 грузовых автомобилей, на выезд — около 30.

Относительно разблокирования других пунктов пропуска Демченко отметил, что пока информация не поступала от польской стороны.